Дубненцам напоминают о профилактике бешенства

Заразиться бешенством можно только от больного животного. От человека к человеку вирус бешенства не передаётся, хотя в некоторых случаях заражение всё-таки возможно (описаны случаи заражения бешенством при трансплантации роговицы).

Вирус бешенства поражает все виды теплокровных животных, поэтому переносчиком может быть любое животное.

Наиболее опасными в качестве переносчиков из диких животных являются лисы (основной резервуар инфекции), волки. Из домашних - кошки и собаки. Грызуны (белки, кролики, мыши, крысы, морские свинки) представляют меньшую опасность. Наиболее велика вероятность заражения от лис и бездомных собак, обитающих за городом, в весенне-летний период.

Инкубационный период заболевания определяется локализацией и тяжестью нанесенных повреждений и составляет от нескольких дней до 1 года и более.

Передача возбудителя происходит при непосредственном контакте человека с источником инфекции (животным) в результате укуса, ослюнения и других повреждений кожных покровов или наружных слизистых оболочек, также возможен аэрозольный механизм передачи инфекции.

Инкубационный период у иммунизированных людей составляет в среднем 77 дней, а у неиммунизированных людей - 54 дня. Вероятность заражения зависит от обстоятельств (например, если бешеное животное укусило человека через одежду, или если укус вызвал сильное кровотечение, вероятность заражения будет меньше). Имеет значение также место укуса: чем ближе к голове, тем риск развития заболевания выше, а инкубационный период - короче. Но если заболевание уже развилось, оно протекает всегда одинаково.

Один из важнейших признаков заболевания человека - водобоязнь с явлениями спазма глоточной мускулатуры только при виде воды и пищи, что делает невозможным выпить даже стакан воды. Не менее показателен симптом аэрофобии - мышечные судороги, возникающие при малейшем движении воздуха.

Срочная вакцинация после заражения вирусом обычно позволяет предотвратить развитие симптомов и вылечить человека. Людям, укушенным бешеными или неизвестными животными, проводят вакцинацию от бешенства. Последняя сочетается с введением антирабической сыворотки или антирабического иммуноглобулина вглубь раны и в мягкие ткани вокруг неё. Эффективность вакцинации напрямую связана со временем обращения после укуса животного. Чем раньше человек обратится к врачу за помощью, тем больше шансов.

Профилактика бешенства заключается в борьбе с бешенством среди животных: вакцинация против бешенства домашних, бездомных и диких животных. Людям, укушенным бешеными или неизвестными животными, местную обработку раны необходимо проводить немедленно или как можно раньше после укуса или повреждения; рану обильно промывают водой с мылом и обрабатывают 40-70 градусным спиртом или настойкой йода, при наличии показаний вводят антирабический иммуноглобулин вглубь раны и в мягкие ткани вокруг неё, после местной обработки раны немедленно проводят специфическое лечение, которое заключается в лечебно-профилактической иммунизации антирабической вакциной.

Если Вас укусило животное, то необходимо:

Сразу же обратиться в травмпункт, ведь успех профилактики бешенства сильно зависит от того, насколько быстро вы обратились за помощью к врачу. Желательно сообщить врачу в травмпункте следующую информацию - описание животного, его внешний вид и поведение, наличие ошейника, обстоятельства укуса.

Провести курс прививок, назначенный врачом. Сорок уколов в живот давно никто не делает, вам введут вакцину и отпустят домой. И так пять или шесть раз. В стационаре могут оставить укушенного, если его состояние особенно тяжелое, прививающихся повторно, а также лиц, имеющих заболевание нервной системы или аллергические заболевание, беременных и лиц, привитых другими прививками в течение последних двух месяцев.

На время вакцинации и спустя 6 месяцев после нее необходимо воздерживаться от употребления спиртных напитков.

Не рекомендуется переутомляться, переохлаждаться или наоборот перегреваться. Нужно помнить: бешенство - смертельное заболевание, вылечить его нельзя, но в случае укуса, ослюнения животным заболевание можно предупредить своевременно проведенным курсом лечебно-профилактической вакцинации. Эффективность вакцинации находится в прямой зависимости от времени обращения за помощью после укуса.

С целью предупреждения заражения бешенством охотникам рекомендуется получить курс профилактических прививок против бешенства, воздержаться от снятия шкур и разделки тушек животных до получения результатов исследования убитых животных на бешенство из ветеринарной лаборатории. Не допускать к охоте на диких животных невакцинированных собак. С целью предотвращения заболевания бешенством необходимо проводить ежегодную профилактическую вакцинацию против бешенства собак, независимо от их принадлежности, а при необходимости - кошек.