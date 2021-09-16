Дубна в новом выпуске подкаста «Путь-дорога»

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» от РИАМО ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут о древнем поселении на месте слияния Волги и реки Дубны, о противостоянии физиков и лириков в XX веке и итальянском ученом-перебежчике, который работал на советскую разведку. Кроме того, речь пойдет о пленных немецких авиаконструкторах, которые трудились в Дубне и оставили воспоминания о своей жизни в СССР.

ТАЙМКОДЫ

1:31 — 5:38 Какие артефакты находят на месте древнего поселения в Дубне

5:39 — 9:25 Про предприимчивого помещика Николая Мамонтова

9:26 — 11:51 Как попасть за границу, не выезжая из Дубны

11:52 — 14:49 Почему итальянский ученый шпионил за американцами в пользу СССР

14:50 — 22:07 О противостоянии физиков и лириков в ХХ веке

22:08 — 26:58 Про местную ГЭС и гигантского Ленина

26:59 — 30:27 Как пленные немецкие ученые строили самолеты в Дубне

30:28 — 32:01 Как добраться и сколько стоит билет