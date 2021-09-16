Дубна в новом выпуске подкаста «Путь-дорога»

четверг, 16 сентября 2021 | 10:01    
Новости
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Дубна – город ученых на краю Подмосковья. Он считается не очень туристическим, но мы готовы с этим поспорить. Здесь и древняя история, и красивая природа, и байки из недавнего советского прошлого.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» от РИАМО ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут о древнем поселении на месте слияния Волги и реки Дубны, о противостоянии физиков и лириков в XX веке и итальянском ученом-перебежчике, который работал на советскую разведку.  Кроме того, речь пойдет о пленных немецких авиаконструкторах, которые трудились в Дубне и оставили воспоминания о своей жизни в СССР.

ТАЙМКОДЫ

1:31 — 5:38 Какие артефакты находят на месте древнего поселения в Дубне 
5:39 — 9:25 Про предприимчивого помещика Николая Мамонтова
9:26 — 11:51 Как попасть за границу, не выезжая из Дубны
11:52 — 14:49 Почему итальянский ученый шпионил за американцами в пользу СССР
14:50 — 22:07 О противостоянии физиков и лириков в ХХ веке
22:08 — 26:58 Про местную ГЭС и гигантского Ленина
26:59 — 30:27 Как пленные немецкие ученые строили самолеты в Дубне
30:28 — 32:01 Как добраться и сколько стоит билет

Тэги: 
Дубна
история
Источник:
РИАМО
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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