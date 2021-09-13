Дубна приняла участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево»

Вот и в эту субботу в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» президентского проекта «Экология» дубненцы дружно сажали деревья и кустарники на двух площадках: в Левобережье и на Черной Речке. Сам процесс очень увлек и взрослых участников, и молодежь, и совсем юных жителей наукограда.

Зеленая зона появилась во дворе многоэтажных домов на проспекте Боголюбова. Здесь высажены рябина, черемуха красная, яблоня цветущая (декоративная), береза пушистая.

К акции присоединился советник посольства Республики Болгария в РФ, директор Центра промышленности Республики Болгария в Москве. Теперь, помимо прочих растений, рядом с новой детской игровой площадкой будет расти дерево российско-болгарской дружбы.