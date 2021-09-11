В Дубне в сентябре традиционно проходит акция «Наш лес. Посади свое дерево». В ней участвуют все желающие – целыми семьями, с детьми и друзьями.

Основное внимание в этот раз сосредоточено на зеленых уголках внутри кварталов и между домами. В рамках акции будут высажены рябины, декоративные яблони, березы, конский каштан, клен, кизильник и черемуха. Всего более 170 саженцев.

Будут организованы 2 площадки:

пр. Боголюбова, 16а (у новой детской площадки)

ул. Программистов, д. 13 и 15 (со стороны автомобильной дороги)

Саженцы, рабочий инструмент, кепки, футболки и перчатки предоставят организаторы – Управление ЖКХ городской администрации и МАУ "Городские парки".

Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится в рамках Всероссийской кампании «Сохраним лес» президентского проекта «Экология» при поддержке Всероссийского общества охраны природы, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.

Перед акцией «Наш лес. Посади своё дерево» стоит целый ряд важных задач: повышение экологического благополучия региона, воспитание у населения бережного отношения к природе, привлечение общественного внимания к проблемам защиты и воспроизводства лесов.

Акция организуется уже 10 лет. Старт ей в 2011 году дала инициатива Русского географического общества. В Московской области масштабные высадки деревьев и кустарников проводятся дважды в год. Весеннее мероприятие называется «Лес Победы», осеннее «Наш лес. Посади своё дерево».

Предполагается, что в этот раз участие в ней примут 25 000 человек. Они посадят в общей сложности около 230 тысяч деревьев и кустарников.