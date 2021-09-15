Дорога к СНТ «Чайка» и «Чайка‑2» приведена в порядок

Хочу еще раз выразить признательность Совету директоров градообразующих предприятий Дубны за готовность помочь городу и жителям: оперативно выделены средства на выполнение грейдирования, отсыпку асфальтовой крошкой и укатку дорожного покрытия. Также по обочинам сделали санитарную вырубку кустов, чтобы дорога продувалась ветром и не была слишком сырой, - сказал глава Дубны Сергей Куликов.

Безусловно, это лишь временная мера. Из областного бюджета выделены средства на проектирование всех дорог, ведущих к СНТ. В настоящий момент идёт подготовка документации, чтобы в следующем году в плановом порядке провести асфальтирование. Но уже сейчас по дороге к «Чайкам» можно проехать без ям и ухабов.