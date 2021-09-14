Двухкомнатная "хрущевка": планировка и перепланировка

Квартиры в домах советской застройки, как известно, не отличаются удобствами и простором. Чтобы условия обитания в таких помещениях стали максимально комфортными, нужно тщательно продумать дизайн хрущевки 2 комнаты 43 кв. м и узнать некоторые хитрости и приемы. Будет полезно узнать, как выполнить ремонт правильно, чтобы даже тесная квартира преобразилась и стала настоящим домашним очагом.

С какой планировкой придется работать?

Хрущевки в свое время возводились скромно и строго, и такие квартиры воспринимались как временное место жительства. Однако в них долгие годы обитают многие семьи. Жильцам приходится мириться с такими экономичными проектами и всеми недостатками – недостаточной изоляцией стен, тесными кухнями и санузлами, узкими подъездными площадками и пр.

Типичная двухкомнатная квартира в таком доме лишена уюта и удобств, планировка имеет такие особенности:

маленькая кухня – не более 6 квадратов;

низкие потолки;

тесные коридоры и прихожие;

наличие проходной комнаты (не всегда, но часто);

маленькая спальня;

отсутствие балконов на первых этажах;

совмещенный санузел небольшого размера.

Перепланировка двухкомнатной хрущевки

Грамотно продуманный ремонт такой квартиры сможет изменить ее до неузнаваемости, подарить уют и комфортные условия. Для этого рекомендуется обратить внимание на перепланировку. Задача упрощается тем, что большинство стен и перегородок между комнатами не являются несущими. Но есть ряд работ, которые требуют согласования и разрешения в соответствующих инстанциях. В результате будет оформлен новый техпаспорт жилища.

При составлении плана переоборудования квартиры нужно учесть такие моменты:

не переносить санузел и кухню в другие помещения;

не менять отопительный контур и прочие коммуникационные элементы;

не демонтировать несущие конструкции и перегородки балконов;

не расширять площадь санузлов за счет жилых комнат.

Советы по отделке жилья

Дизайнерское оформление двухкомнатной хрущевки должно основываться на использовании светлых тонов в отделке, поскольку именно они зрительно расширяют пространство. Но чтобы квартира не стала холодной и неуютной, следует вносить в оформление яркие теплые акценты. В едином стиле и гармонии должны быть объединены отделочные материалы всех поверхностей – напольные, потолочные и настенные.

Выбирая варианты отделки, лучше избегать материалов с крупным рисунком, который привлекает внимание. Такие покрытия обычно скрадывают ценные сантиметры пространства. При выборе потолочной отделки лучше отдавать предпочтение самым светлым однотонным покрытиям, которые зрительно увеличивают высоту комнат. А для стен можно подобрать любые варианты, соответствующие выбранному дизайну.