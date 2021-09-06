Дистанционное образование помогает

Есть как платные, так и бесплатные. Даже ватсап или скайп может быть площадкой для дистанционного обучения.

Однако такие платформы требуют от преподавателя четкой организации работы, часть времени может быть потеряна на технические вопросы, например, как провести онлайн вебинар. Современные образовательные платформы построены для удобства преподавателя и обучающегося.

Преимущества

Очное обучение считается более эффективным. Однако в условиях работы компании сложно организовать совместные занятия в рабочее время. В дистанционном обучении сложнее мотивироваться, однако работник, взрослый человек либо мотивируется сам, либо с помощью куратора.

На онлайн-площадке можно учиться как вместе с группой – синхронно, так и в свободное время – асинхронно. Это удобно для тех, кто был в отпуске, на больничном, в служебной командировке.

Платные или бесплатные?

Онлайн-платформы помогают в обучении, коммуникации и обмене опытом как сотрудникам фирмы, так и преподавателям. Доступны как бесплатные площадки, которые требуют от преподавателя четкой организации работы, так и платные, например TeachBase.

Это одна из самых популярных платформ, ее используют как ВУЗы, так и предприятия -- для повышения квалификации сотрудников. TeachBase может адаптироваться как платформа для онлайн-курсов. Здесь неограниченные хранилища для учебной информации, легкое управление контентом, круглосуточная техподдержка. Недостаток – высокая стоимость подписки, минимальное количество человек для группы – 50 человек.

Эффективное обучение для бизнеса

Площадки для онлайн-образования используются для корпоративного обучения в бизнес-сообществах, крупных и малых компаниях. Системы отличает гибкое управление контентом. Возможно как синхронное, так и асинхронное обучение, что можно осуществлять в режиме текущей занятости сотрудников.

Обучающие программы, теория, задания, даже при высоком уровне мотивации обучающегося дают хороший результат, однако практически не помогают выработать навык. Для этого разрабатываются тренинговые платформы. В будущем планируется объединять традиционные тренинг и развитие навыков. Для повышения мотивации и вовлечения в учебный процесс в современном образовании используется также геймификация (вовлечение в игру).