День знаний вместе с подшефной гимназией №11

В празднике приняли участие представители администрации городского округа Дубна, отдела опеки и попечительства, Совета ветеранов наукограда, от шефствующей над гимназией №11 организации – генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. И, конечно, самыми главными его участниками стали гимназисты и их наставники педагоги. Из-за ограничений в связи с коронавирусом на линейке были только первоклассники и выпускники 11-х классов, но она не стала менее торжественной.

Сегодня в самой крупной гимназии наукограда Дубна учатся 1032 школьника. 1 сентября этого года армию пытливых и любознательных пополнили 124 первоклассника. Именно к ним были обращены первые слова поздравления с Днем знаний директора гимназии №11 Анны Лихачевой: