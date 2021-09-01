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День знаний вместе с подшефной гимназией №11

среда, 01 сентября 2021 | 15:40    
Социум
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Руководитель ОЭЗ «Дубна» принял участие в торжественной линейке, которая прошла в подшефной гимназии №11 и была посвящена Дню знаний.

В празднике приняли участие представители администрации городского округа Дубна, отдела опеки и попечительства, Совета ветеранов наукограда, от шефствующей над гимназией №11 организации – генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. И, конечно, самыми главными его участниками стали гимназисты и их наставники педагоги. Из-за ограничений в связи с коронавирусом на линейке были только первоклассники и выпускники 11-х классов, но она не стала менее торжественной.

Сегодня в самой крупной гимназии наукограда Дубна учатся 1032 школьника. 1 сентября этого года армию пытливых и любознательных пополнили 124 первоклассника. Именно к ним были обращены первые слова поздравления с Днем знаний директора гимназии №11 Анны Лихачевой:

Дорогие ребята, у вас всё впереди и я хочу пожелать вам с интересом осваивать новые предметы, получать знания, делать новые для себя открытия. Не волнуйтесь, у нас большая заботливая и внимательная семья, поэтому мы всегда поддержим и поможем вам в учебе, в любых ваших начинаниях. Вас ждет еще один праздник – традиционное посвящение в гимназисты. Ну, а для выпускников гимназии этот учебный год самый ответственный - впереди экзамены получение аттестатов, поступление в вузы. И День знаний для вас это уже начало старта во взрослую самостоятельную жизнь. Мы уверены, что у вас всё получится!

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
образование
шефство
Источник:
Светлана Жукова, пресс-секретарь Отдела маркетинга и PR АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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