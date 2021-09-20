День семейного здоровья организовали в Дубненской городской больнице

понедельник, 20 сентября 2021 | 11:05
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В детской поликлинике №1 на ул. Вавилова в Институтской части города маленькие пациенты проходили диспансерный осмотр, а родители смогли уделить внимание своему здоровью: в отдельном кабинете, где прием вели врачи взрослой поликлиники.
Такие профилактические мероприятия оказались очень удобными для жителей и потому востребованными. Родители имеют возможность проконсультироваться по вопросам питания, закаливания, плановой вакцинации малышей, а также по поводу собственного самочувствия, при наличии тревожных симптомов получить направление на диагностику и консультацию профильного специалиста. Так что в нашей больнице дни семейного здоровья становятся традиционными, – рассказал главный врач ДГБ Алексей Осипов.