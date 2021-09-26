Делегация Дубны приняла участие в VIII гражданском форуме по развитию здравоохранения «Подмосковье. Здоровье»

воскресенье, 26 сентября 2021 | 19:18    
Новости
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Форум состоялся в городе Долгопрудном. Организатором выступила Общественная палата Московской области при поддержке Министерства здравоохранения региона.

В состав нашей делегации вошли члены Общественной палаты Дубны, главный врач Дубненской городской больницы Алексей Осипов, заместитель главврача МСЧ №9 Александр Ковалев, врачи ДГБ и МСЧ №9, жители.

Председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Общественной палаты Дубны Екатерина Чернякова выступила с докладом, обозначив проблемы в системе здравоохранения города.

Это, прежде всего, необходимость создания сосудистого центра для лечения больных после инфаркта или инсульта, которых сейчас приходится отвозить в Дмитров. По информации руководства Медсанчасти №9, в конце 2021 года в учреждении планируется открытие сосудистого отделения на 30 коек, с палатой интенсивной терапии на 6 коек.

Не менее актуальная задача – строительство новой детской поликлиники в правобережной части города. Вопрос будет решаться поэтапно. Сейчас важно собрать весь пакет необходимых документов и отправить его в областной Минздрав.

Заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова вместе с врачами медицинских учреждений ответили на вопросы дубненцев.

Когда завершится ремонт акушерско-гинекологическом отделения в ДГБ? Контракт с подрядчиком расторгнут, сейчас ведутся работы по перезаключению договора с новой организацией. Ремонт планируется завершить в I-II кварталах 2022 года.

Будет ли структурирована система ОМС: недостаточно выделяется средств на оказание качественной медицинской помощи? Тарифы рассматриваются в Фонде обязательного медицинского страхования, увеличение планируется, когда будет утверждена программа госгарантий.

Будут ли созданы консультационные центры для онкобольных? Вся информация представлена на онкопортале МО (https://onco.mosreg.ru), есть операторы, которые могут проконсультировать. Для удобства пациентов разрабатывается мобильное приложение.

Житель Дубны выразил опасение, что происходит большой отток специалистов из государственных клиник в частные, а пациенты остаются без квалифицированной помощи. Алексей Осипов сообщил, что в этом году из ДГБ ушел один участковый врач по семейным обстоятельствам. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Участница программы «Активное долголетие» Нина Николаевна Новикова, которая в свои 86 лет ведет группу здоровья, призвала всех уделять время гимнастике и предложила врачам давать рекомендации людям старшего возраста заниматься физкультурой.

Тэги: 
форум
здравоохранение
Источник:
Сергей Куликов
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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