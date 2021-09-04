Декларация 3-НДФЛ - сдаем с помощью бухгалтера

Нововведения коснулись формы 3-НДФЛ, поэтому необходимо со всем вниманием отнестись к заполнению данной формы. Важно учесть все изменения и не сделать ошибок. С заполнением формы 3-НДФЛ поможет компания «Эксперта».
Что такое 3-НДФЛ?
Это форма о доходах физического лица, которая подается в налоговую службу. Также она необходима, если физ. лицо хочет получить налоговый вычет. Форма подается в бумажном или электронном виде. Компания «Эксперта» готова помочь в заполнении и подаче данной формы в налоговую службу.
Особенности декларации
Как и все налоговые декларации и формы, 3-НДФЛ имеет свои особенности.
Предоставление декларации по налогу на доходы физических лиц в налоговую службу необходимо, если вы:
- Получили доход от продажи собственности, например квартиры. Напомним, что для недвижимости существует минимальный срок владения. Также учитывается доход от реализации имущества.
- Получили в дар недвижимость, автомобиль, доли и другие активы от физического лица, которое не является вашим близким родственником.
- Получили вознаграждения от физических и юридических лиц, которые не являются налоговыми агентами. Учитываются только вознаграждения, подтвержденные договором.
- Получили доход от сдачи в аренду любого имущества, а также доходы по договорам имущественного найма.
- Получили выигрыш от организаторов лотерей или азартных игр. Сумма выигрыша до 15000 рублей.
- Имеете источники дохода за пределами РФ.
Однако уменьшить процент налога можно с помощью специального вычета. На данный момент существуют следующие основные виды налогового вычета: стандартный, социальный, инвестиционный, имущественный, профессиональный.
Каждый из них имеет свои особенности и условия для оформления. Чтобы лучше понять, какой налоговый вычет вам подходит, необходимо детально разобраться во всех нюансах. Подробную консультацию можно получить в компании «Эксперта». Специалисты расскажут вам о всех особенностях формы и помогут в вопросах с налоговой службой.
Услуги бухгалтерской компании
Компания «Эксперта» предоставляет разные услуги по оформлению налоговых деклараций и вычетов, осуществляет бухгалтерский учет ведение.
Услуги по оформлению 3-НДФЛ:
- Проверка необходимых документов и контроль заполнения формы.
- Расчет процента налога к возврату или оплате.
- Полное заполнение всей декларации;
- Помощь в формировании пакета документов.
Кроме того, мы предоставляем услуги по оформлению налогового вычета под ключ:
- Формирование и подача документов в налоговую службу.
- Работа с налоговым органом.
Если вы не хотите разбираться во всех тонкостях работы с налоговой, доверьте это профессионалам из «Эксперта».
Помимо услуг по оформлению 3-НДФЛ, мы готовы предоставить вам:
- Юридические консультации. Рассказать о действующем налоговом законодательстве.
- Помощь в оформлении деклараций и налоговых вычетов.
- Помощь в подаче документов в ИФНС.
- Помощь в судебных разбирательствах по налогам.
- Оформление возражений по вопросам налоговой проверки.
- Помощь в формировании и подаче документов в налоговую службу.