Декларация 3-НДФЛ - сдаем с помощью бухгалтера

Нововведения коснулись формы 3-НДФЛ, поэтому необходимо со всем вниманием отнестись к заполнению данной формы. Важно учесть все изменения и не сделать ошибок. С заполнением формы 3-НДФЛ поможет компания «Эксперта».

Что такое 3-НДФЛ?

Это форма о доходах физического лица, которая подается в налоговую службу. Также она необходима, если физ. лицо хочет получить налоговый вычет. Форма подается в бумажном или электронном виде. Компания «Эксперта» готова помочь в заполнении и подаче данной формы в налоговую службу.

Особенности декларации

Как и все налоговые декларации и формы, 3-НДФЛ имеет свои особенности.

Предоставление декларации по налогу на доходы физических лиц в налоговую службу необходимо, если вы:

Получили доход от продажи собственности, например квартиры. Напомним, что для недвижимости существует минимальный срок владения. Также учитывается доход от реализации имущества.

Получили в дар недвижимость, автомобиль, доли и другие активы от физического лица, которое не является вашим близким родственником.

Получили вознаграждения от физических и юридических лиц, которые не являются налоговыми агентами. Учитываются только вознаграждения, подтвержденные договором.

Получили доход от сдачи в аренду любого имущества, а также доходы по договорам имущественного найма.

Получили выигрыш от организаторов лотерей или азартных игр. Сумма выигрыша до 15000 рублей.

Имеете источники дохода за пределами РФ.

Однако уменьшить процент налога можно с помощью специального вычета. На данный момент существуют следующие основные виды налогового вычета: стандартный, социальный, инвестиционный, имущественный, профессиональный.

Каждый из них имеет свои особенности и условия для оформления. Чтобы лучше понять, какой налоговый вычет вам подходит, необходимо детально разобраться во всех нюансах. Подробную консультацию можно получить в компании «Эксперта». Специалисты расскажут вам о всех особенностях формы и помогут в вопросах с налоговой службой.

Услуги бухгалтерской компании

Компания «Эксперта» предоставляет разные услуги по оформлению налоговых деклараций и вычетов, осуществляет бухгалтерский учет ведение.

Услуги по оформлению 3-НДФЛ:

Проверка необходимых документов и контроль заполнения формы.

Расчет процента налога к возврату или оплате.

Полное заполнение всей декларации;

Помощь в формировании пакета документов.

Кроме того, мы предоставляем услуги по оформлению налогового вычета под ключ:

Формирование и подача документов в налоговую службу.

Работа с налоговым органом.

Если вы не хотите разбираться во всех тонкостях работы с налоговой, доверьте это профессионалам из «Эксперта».

Помимо услуг по оформлению 3-НДФЛ, мы готовы предоставить вам: