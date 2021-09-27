ЦППК завершила реконструкцию на станции Карманово

На станции установлено светодиодное освещение нового поколения, навесы для защиты от осадков, электронное табло, система аудиоинформирования, система электроснабжения и платформенные указатели, а также новые лавочки и урны. Для маломобильных пассажиров размещены комфортабельные сходы и пандус. Для подхода к платформе выполнен тротуар с твёрдым покрытием.

Реконструкция остановочного пункта проходила в рамках реализации инвестиционной программы. Ежегодно компания проводит работы на объектах инфраструктуры, обновляет подвижной состав и совершенствует сервисы для удобства пассажиров.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в App Store и Google Play.