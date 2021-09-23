Clubhouse: вот как работает приложение - семь шагов инструкции

Приглашение в Clubhouse по-прежнему является обязательным условием для использования платформы.

В начале недели ни одно бесплатное приложение в Германии не загружалось на устройства Apple чаще, чем новая сеть в США. Приложение представляет собой смесь подкаста и интерактивного радио. Любой желающий может начать обсуждение, выслушать других или принять участие - при условии, что он получит приглашение. Потому что доступ по-прежнему ограничен.

В отличие от таких платформ, как Twitter или Instagram, сообщения нельзя комментировать в письменной форме или ставить лайки. Приложение постоянно использует звук.

Новички в клубе или те, кто хочет им стать, могут найти инструкции по работе приложения здесь:

Как получить приглашение

Приглашение в Clubhouse по-прежнему является обязательным условием для использования платформы. С одной стороны, приглашения могут быть отправлены существующими пользователями. На Ebay приглашения уже продаются по цене от 50 евро и выше.

Clubhouse уже объявил в июле прошлого года, что в будущем откроет платформу для всех пользователей без приглашения. Однако график для этого оператор не дал.

Как устроен клуб?

Важнейшим элементом клуба являются так называемые залы. Здесь и происходят дискуссии. Любой пользователь может запустить комнату. Обычно комнаты объявляются заранее с тематической заметкой и списком самых важных участников. Вы также можете подписаться на других пользователей.

Каждому пользователю показаны разные комнаты на стартовой странице приложения. Выбор основан на интересах других пользователей, за которыми следят. Кроме того, можно выбрать интересующие области, для которых также отображаются подходящие комнаты.

До сих пор предложение в основном было охарактеризовано англоязычными номерами. Но в последние дни все больше и больше разговоров на немецком языке.

Как проходит обсуждение?

Каждую комнату возглавляет модератор. Он будет указан в верхней части меню приложения. Есть еще так называемые колонки. Вы можете выражать себя напрямую. А есть обычные участники, которые могут просто послушать обсуждение.

Любой, кто хочет принять участие в дискуссии, может виртуально поднять руку. Затем модератор может превратить участников в докладчиков. Обычно помимо модератора выбирается всего несколько спикеров, чтобы в обсуждениях не было путаницы.

Какой контент я могу найти в Clubhouse?

Приложение происходит из Кремниевой долины в США . Первая группа пользователей происходит в основном из местных стартапов. В Германии этим предложением также воспользовались в основном учредители и инвесторы. Довольно много дискуссий вращается вокруг создания компании или получения финансирования.

Спектр тем становится все шире. Тем временем все больше и больше людей из политики или артистов также используют это предложение и добавляют новый контент.

Кто стоит за Clubhouse?

Приложение было запущено Полом Дэвисоном и бывшим сотрудником Google Роханом Сетом. Венчурный капиталист Андреессен Горовиц, который также рано инвестировал в таких звезд Кремниевой долины, как Airbnb , Facebook , Instagram , Lyft и Twitter, в мае 2020 года вложил в Clubhouse двенадцать миллионов долларов.

Стартап был оценен в 100 миллионов долларов (в настоящее время 82,78 миллиона евро) - и это в то время, когда было всего 1500 активных пользователей. Среди них были такие знаменитости, как рэпер Дрейк, комик Кевин Харт и американская актриса Тиффани Хаддиш.

Почему Clubhouse так быстро стал известен в Европе?

Никто не может сказать этого точно. Принцип приглашения, вероятно, способствовал тому, что доступ к платформе стал чем-то эксклюзивным. Другие платформы уже были запущены в аналогичной форме, например Facebook , который изначально был доступен только студентам из выбранных университетов США.

В то же время знаменитости внесли свой вклад в успех Clubhouse, получив ранний доступ к платформе и сообщая о ней. Потом захотели присоединиться и другие люди. Маркетологи называют такой подход «страхом упустить».

Как насчет защиты данных в Clubhouse?

Нехорошо. Приложение нарушает европейские правила , заявил гамбургский специалист по защите данных Йоханнес Каспар. «Вся архитектура защиты данных приложения Clubhouse показывает, что сервис явно вырос слишком быстро и не соответствует требованиям GDPR», - предупредил Каспар.

Европейский Союз устанавливает правила обработки данных от пользователей в Европе. Однако декларация о защите данных, опубликованная Clubhouse, не учитывает эти требования, сказал Каспар. Среди прочего, не указано контактное лицо для запросов о защите данных, как это фактически предусмотрено GDPR.

Clubhouse также заставляет своих пользователей делиться своей адресной книгой с сервисом, если они хотят пригласить других людей в приложение. Поскольку доступ к платформе возможен только по приглашению, отправка так называемых пригласительных кодов является одной из центральных функций платформы. Кроме того, портал предоставляет себе право записывать разговоры, но прямо запрещает пользователям делать какие-либо звукозаписи.