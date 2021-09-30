Что такое налоговое уведомление и как его исполнить

четверг, 30 сентября 2021 | 14:16    
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Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков-физических лиц транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым не удержан НДФЛ) возложена на налоговые органы (ст. 52 Налогового кодекса Российской Федерации, далее — НК РФ). 

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока уплаты по вышеперечисленным налогам направляют налогоплательщикам-физическим лицам налоговые уведомление для уплаты налогов.

Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с изменениями) и включает сведения для оплаты указанных в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа).

Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении принадлежащих им объектов недвижимого имущества и транспортных средств, исчисляются не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления.

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления.

Налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.

Налогоплательщик (его законный или уполномоченный представитель) вправе получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на основании заявления о выдаче налогового уведомления. Налоговое уведомление передается налогоплательщику (его законному или уполномоченному представителю либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) в срок не позднее пяти дней со дня получения налоговым органом заявления о выдаче налогового уведомления (форма заявления утверждена приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560.

Налоговое уведомление за налоговый период 2020 года должно быть исполнено (налоги в нём оплачены) не позднее 1 декабря 2021 года.

Тэги: 
налоги
закон
Налоговая инспекция
Источник:
Межрайонная ИФНС России № 12 по Московской области
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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