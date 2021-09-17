Что такое MBA и зачем оно нужно?

Если перевести термин с английского, получим «магистр бизнес администрирования», то есть это повышение квалификации для менеджеров, престижное и ценное для карьеры и способности управлять предприятием.

Впервые данный вид обучения был проведен в США в 1901 году. Программа совершенствовалась и модифицировалась под разные страны и направления.

Кому рекомендуется получить бизнес-образование?

Степень МВА нужна владельцам, предпринимателям, менеджерам и руководителям организаций. Она используется, чтобы улучшить навык управления бизнесом, понимать, как развивать свое дело. Выпускникам ВУЗа, без практических знаний, программа принесет меньше пользы. За более чем 100 лет существования подтверждено, что это действенный бизнес тренинг для руководителей, которые имеют за плечами несколько лет практического опыта. Программа позволит им:

переосмыслить подход к бизнес-процессам;

переформатировать задачи и цели;

структурировать уже имеющиеся знания, выявить, какие сферы необходимо дополнить/дальше углублять;

расширить инструментарий рабочих инструментов;

сформировать новое мышление, в том числе и в отношении построения бизнес стратегий;

выявить амбиции, найти стимул для выхода на новый этап карьеры, учреждения собственного дела и т. д.

Отличие курса MBA от тренингов и коучинга

В интернете легко найти много предложений обучения в деловой сфере, аналогичные программы есть и в ВУЗах. Продуманный комплекс дисциплин, теоретические знания в которых подкреплены разбором кейсов, – вот чем отличается бизнес образование MBA https://zis.expert/courses/management/mba-business-maximum-obuchenie-direktorov/, которое рассчитано, в среднем, на 12-24 месяца.

Большинство тренингов посвящены одному навыку: развитию лидерских качеств, ораторскому искусству, антикризисному управлению и т. п. Программа «Master of Business Administration» охватывает тщательно подобранный спектр дисциплин, на который пришли люди примерно одного уровня квалификации и амбиций. У них схожие цели, есть шанс найти партнеров для будущего бизнеса, обмениваться уже существующим опытом. На MBA идут, имея четко формулированную цель, это не тренинг из любопытства.

Даже Интенсив потребует плотно заниматься пару месяцев, а Full Time предполагает учебу на 2 года. Углубленное бизнес-образование – это серьезный шаг, основанный на понимании, для чего он делается и куда будет вести.