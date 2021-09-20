Что посмотреть в Судаке (Крым)

Ближайший к Судаку аэропорт находится в Симферополе. Найти дешевые авиабилеты в Симферополь можно тут: https://loukoster.com/.

Генуэзская крепость

В XIII—XV веках на территории Крыма располагалось несколько генуэзских колоний. Выходцы из средневековой Италии основали здесь целые города. Они создавали на их территории укрепительные сооружения, чтобы отражать атаки врагов и завоевателей. Такая колония была и на территории современного Судака. В городе сохранилась Генуэзская крепость, которая стала настоящим символом этих мест. Историки и археологи дотируют ее строительство VI-VII столетием. Возведена она была еще в эпоху Византии, а генуэзцы заняли эти места. Сейчас на территории крепости создан целый музейный комплекс. Посещение его платное, взрослый билет стоит 200 рублей.

Дача Функа

На ул. Ушакова, 1 в Судаке расположен исторический городской музей – дача Функа. Он небольшой, но уютный. Его стоит посетить, если вы впервые в городе и хотите ознакомиться с историей этих мест. Входной билет обойдется в 150 рублей. Свое историческое название нынешний музей получил, потому что особняк, в котором он расположен, был дачей немецкого ученого Иоахима Функа. Об нем вам тоже расскажут гиды во время познавательной экскурсии.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Православному храму Покрова Пресвятой Богородицы в Судаке больше 200 лет. Он чудом избежал полного разрушения при советской власти. Это место стоит посетить, чтобы оценить особенности архитектуры этого места. Посещение храма бесплатное, приходить стоит не во время службы, чтобы не мешать прихожанам. Расположен он в самом центре города на ул. Ленина, 27.

Кипарисовая аллея

Судак знаменит своей Кипарисовой аллеей. Раньше она была местом для неспешных прогулок в сени вечнозеленых деревьев. Сейчас это тусовочная пешеходная зона, где сосредоточена вся вечерняя жизнь города. На аллее расположены многочисленные кафе, рестораны, здесь есть сувенирные магазины, которые стоит посетить, чтобы приобрести домой магниты и другие мелочи.

Винные заводы в Судаке

В Судаке, Новом Свете, Коктебеле работают заводы крымских вин, где регулярно проводят экскурсии с дегустациями. Посещать их следует в рамках организованных экскурсий. Приобрести такой тур можно в любом экскурсионном бюро города. Стоимость их варьируется, в зависимости от места, продолжительности и наполнения экскурсии.