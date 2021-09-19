Что посмотреть в Казани

В идеале, даже при "диком" неорганизованном варианте посещения, лучше остановиться на экскурсии по Казани с экскурсоводом и заказать услуги одной из известных, зарекомендовавших себя на рынке туристических компаний, к примеру, Экскурсионный Сервис Казань.

Причем связаться с турфирмой и изложить свои "хотелки" рекомендуется заранее, ибо Казань - раскрученное и популярное место и не факт, что лихо, по-суворовски "упав на голову" турфирме в день приезда, даже крупная компания сможет предоставить экскурсовода, подходящего под все ваши пожелания, особенно по параметрам стоимость экскурсии и почасовая цена работы гида.

Ну а теперь об экскурсионных объектах в Казани подробнее.

Казанский Кремль

Как и Московский, Казанский кремль - центр столицы и резиденция Главы региона. Начал строиться в X веке на Казанском холме как центр Волжской Булгарии и в настоящее время представляет из себя целый комплекс архитектурных и археологических объектов, являющихся объектами всемирного наследия ЮНЕСКО: собственно белокаменные стены Кремля; первое, второе и третье городища по историческим периодам; а также зданий культового, военного и общественного назначения - Спасо-Преображенский собор, Благовещенский собор, Юнкерское училище, Пушечный двор, Губернаторский дворец, Присутственные места.

Башня Сююмбике

Неформальный символ Казани, сестра Пизанской башни. Дозорная башня Кремля высотой 58 метров, отклоняется от вертикали на 2 метра. Скорее всего, построена в XVII веке, т.к. совмещает как черты мусульманской, так и русской архитектуры, но по легенде построена гораздо раньше. Царь Иван Грозный прослышал о красоте царицы Сююк и возжелал её, пригрозив сровнять ханство с землей в случае отказа. Сююмбике ("любимая госпожа") вынужденно согласилась, но в свадебную ночь сбросилась вниз с башни.

Мечеть Кул-Шариф

Кул Шариф - духовный лидер Казанского ханства, погиб при штурме Казани московскими войсками под предводительством Ивана Грозного 2 октября 1552 года после 41-дневной осады. Тогда же сгорела и многоминаретная мечеть, названная в честь Кул Шарифа - религиозный исламский центр Среднего Поволжья.

Заново построена в 1995-2005 годах (к 1000-летию Казани) по конкурсному проекту по обращению общественности, в том числе и на пожертвования 40.000 граждан и организаций. Ныне представляет из себя величественное сооружение (до 1.5 тысяч молящихся) с минаретами высотой 57 метров.

Национальный музей

Для любителей истории и этнографии, экскурсия по Казани должна начинаться в этом крупнейшем региональном музее России с самыми различными экспозициями: археологический фонд (свыше 270 тысяч объектов), история республики Татарстан по периодам от древнейших времен до современности, ювелирные изделия, природа Республики, этнографическая экспозиция и т.д.

Список объектов можно продолжать и продолжать, но абсолютно уверен, что уважаемые читатели уже заинтригованы и сами с удовольствием познакомятся с ними во время поездки в Казань.

Приятного путешествия!