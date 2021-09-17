Что посмотреть в Дубае

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Национальный музей – стоит посетить, чтобы узнать историю эмирата

Располагается музей в крепости Аль-Фахиди. Здесь огромная коллекция экспозиций, куда входят и старинные суда, и торговые суда, и приспособления для ловли жемчужин, и оружие против акул. Ценители прекрасного и материального могут полюбоваться старинными и современными коллекциями дорогих тканей и всевозможных ювелирных изделий.

Найти музей несложно, он расположен в районе Bur Dubai. Работает заведение с субботы и по четверг включительно. Можно заказывать экскурсию с 8.30 до 20.30, вход платный – 3 дирхама.

Представления цветомузыкального фонтана в окружении небоскребов

Недалеко от башни Бурдж-Халифа сооружена композиция, сочетающая в себе свет, звук и воду, – музыкальный фонтан. Построен он на искусственном озере. Посмотреть представление можно каждый день. Первый сеанс начинается в 18.00 вечера, а последний заканчивается в 23 часа ночи. Анимационное шоу проводится под классические и современные композиции. Такое ощущение, что потоки и брызги танцуют сами по себе.

The Green Planet – большой зоологический музей

Это идеальное место для маленьких путешественников. Представляет собой сооружение небольшой крытый павильон, на территории которого находятся животные и эксклюзивные экзотические растения. Когда попадаешь туда, возникает ощущение, что ты попал в настоящий тропический лес. Животные и птицы передвигаются неспешно, они привыкли к посетителям, поэтому практически не обращают на них внимание. Здесь запрещено кормить животных, рвать цветы или листья с деревьев. Стоимость входа 90 дирхам. Работает заведение ежедневно, но время открытия часто меняется.

Аквапарк – острые ощущения гарантированы

Для семейного насыщенного отдыха с ноткой экстрима подойдет аквапарк WILD WADI. На территории комплекса установлено 30 различной сложности и высоты аттракционов. Здесь есть предложения и для самых смелых, и для более спокойных посетителей. Резкие горки с эффектом свободного полета и бассейны со штормом точно запомнятся надолго. Работает он ежедневно, расположен между отелями. Стоимость входа 235 дирхам из взрослого и 175 с ребенка.