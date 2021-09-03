Что нужно для поездки с кошкой?

Но поездки с кошками требуют тщательной подготовки, предварительной консультации у ветеринара, получения справок и документов. И это далеко не весь список того, что нужно сделать. Хозяевам придется купить разные аксессуары, без которых даже короткая поездка на машине превратится в испытание. Если же напрягаться не хочется, можно заказать услуги недорогой передержки кошек в Москве. Сделать это можно в компании «Мурчалкин», которая предлагает передержку в домашних условиях и полноценный уход, который включает питание, игры, посещение ветеринара и ежедневные отчеты.
Что купить для путешествия с котом?
Если вы вовремя не смогли найти место, где оставить кота на время отпуска https://murchalkin.ru/gde_ostavit_koshku, нужно постараться сделать путешествие для питомца максимально приятным, комфортным. Для этого необходимо пройти осмотр у ветеринара, сделать прививки, подготовить кошку к поездке, а также приобрести некоторые аксессуары:
- Переноска. Это нужно сделать, потому что перевозить кота на руках нельзя, плюс – это опасно, потому что от волнения питомец может повести себя неадекватно и травмировать вас. Переноска должна быть большой, удобной, вниз можно постелить мягкое одеяло.
- Поилка или большой шприц. Во время поездки, особенно летом, питомца нужно поить каждый час. Для этого лучше использовать специальную поилку или шприц.
- Лоток. Во время путешествия коты редко справляют нужду, но все равно без лотка отправляться в путь нельзя. Его можно поставить на днище машины или же выставлять на улицу во время остановок (если есть такая возможность), потому что справлять нужду в траве решится не каждая кошка.
- Охлаждающий коврик. Этот аксессуар понадобится в том случае, если путешествие планируется в жаркую погоду. С таким ковриком кошка будет чувствовать себя лучше.
- Аптечка. В аптечку должны входить препараты для оказания первой помощи, успокоительное, медикаменты от отравления и прочее. Лучше предварительно проконсультироваться с врачом и уточнить, какие медикаменты должны быть в аптечке.
Во время путешествия нужно следить за физическим и эмоциональным состоянием питомца. Намного проще заказать недорогую передержку кошек в Москве. Находясь в привычной обстановке, коту будет проще перенести разлуку с хозяевами.
Почему стоит заказать передержку кота?
Обращаясь в сервис «Мурчалкин» за услугами передержки кошки, можно рассчитывать на:
- Безопасность и страхование от несчастных случаев.
- Пробное бесплатное знакомство с няней.
- Профессионализм работников.
- Ответственность и заботу о каждом питомце.
- Ежедневные отчеты и возможность связаться по видеосвязи.
- Ветеринарную поддержку.
Во время отсутствия хозяев, кошка будет получать комплексный уход, который включает кормление, игры, посещение ветеринара и выполнение необходимых гигиенических процедур. Чтобы заказать услуги передержки, достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте.