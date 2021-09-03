Что нужно для поездки с кошкой?

Но поездки с кошками требуют тщательной подготовки, предварительной консультации у ветеринара, получения справок и документов. И это далеко не весь список того, что нужно сделать. Хозяевам придется купить разные аксессуары, без которых даже короткая поездка на машине превратится в испытание. Если же напрягаться не хочется, можно заказать услуги недорогой передержки кошек в Москве. Сделать это можно в компании «Мурчалкин», которая предлагает передержку в домашних условиях и полноценный уход, который включает питание, игры, посещение ветеринара и ежедневные отчеты.

Что купить для путешествия с котом?

Если вы вовремя не смогли найти место, где оставить кота на время отпуска https://murchalkin.ru/gde_ostavit_koshku, нужно постараться сделать путешествие для питомца максимально приятным, комфортным. Для этого необходимо пройти осмотр у ветеринара, сделать прививки, подготовить кошку к поездке, а также приобрести некоторые аксессуары:

Переноска. Это нужно сделать, потому что перевозить кота на руках нельзя, плюс – это опасно, потому что от волнения питомец может повести себя неадекватно и травмировать вас. Переноска должна быть большой, удобной, вниз можно постелить мягкое одеяло.

Поилка или большой шприц. Во время поездки, особенно летом, питомца нужно поить каждый час. Для этого лучше использовать специальную поилку или шприц.

Лоток. Во время путешествия коты редко справляют нужду, но все равно без лотка отправляться в путь нельзя. Его можно поставить на днище машины или же выставлять на улицу во время остановок (если есть такая возможность), потому что справлять нужду в траве решится не каждая кошка.

Охлаждающий коврик. Этот аксессуар понадобится в том случае, если путешествие планируется в жаркую погоду. С таким ковриком кошка будет чувствовать себя лучше.

Аптечка. В аптечку должны входить препараты для оказания первой помощи, успокоительное, медикаменты от отравления и прочее. Лучше предварительно проконсультироваться с врачом и уточнить, какие медикаменты должны быть в аптечке.

Во время путешествия нужно следить за физическим и эмоциональным состоянием питомца. Намного проще заказать недорогую передержку кошек в Москве. Находясь в привычной обстановке, коту будет проще перенести разлуку с хозяевами.

Почему стоит заказать передержку кота?

Обращаясь в сервис «Мурчалкин» за услугами передержки кошки, можно рассчитывать на:

Безопасность и страхование от несчастных случаев.

Пробное бесплатное знакомство с няней.

Профессионализм работников.

Ответственность и заботу о каждом питомце.

Ежедневные отчеты и возможность связаться по видеосвязи.

Ветеринарную поддержку.

Во время отсутствия хозяев, кошка будет получать комплексный уход, который включает кормление, игры, посещение ветеринара и выполнение необходимых гигиенических процедур. Чтобы заказать услуги передержки, достаточно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте.