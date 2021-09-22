Что лучше: сравнение газобетона и полистиролблока для загородного строительства

Поговорим о таких строительных материалах как газобетон и полистиролбетон. Что же выбрать из этих двух блоков? Сегодня мы побольше поговорим о полистиролбетоне и сравним его с газобетоном.
Что же такое полистиролбетон? Это конструктивно-теплоизоляционный материал, в его составе есть гранулы пенопласта, по-другому их называют полистирольная крошка. Также есть цементное молоко, древесная смола и пластификатор, который увеличивает прочность материала.
Теперь давайте сравним этот блок с газобетоном по таким характеристикам как теплопроводность, морозостойкость, паропроницаемость и экологичность.
Теплопроводность
Что касается теплопроводности, то здесь показатели схожи. У полистиролблока показатели 0,11 Вт /м° С - это удельная теплопроводность, а у газобетона 0,11 - 0,12 Вт /м° С. Это означает что в доме из газобетона и из полистиролбетона всегда будет хорошо сохраняться тепло. У этих материалов хорошие показатели.
Также материалы схожи по размерам: есть несколько разновидностей и того и другого блока и вы всегда сможете выбрать подходящий вариант в зависимости от конструкции дома.
Морозостойкость
Но вот различия возникают в морозостойкости: у полистиролбетона показания выше. Что такое морозостойкость — это способность, при насыщении водой, выдерживать многократное замораживание и оттаивание без признаков разрушения и понижения прочности. То есть, чем выше морозостойкость, тем получается материал долговечнее.
Здесь у полистиролбетона показатели - 150 циклов, а у газобетона — 75, то есть полистирол по этой характеристике выигрывает.
Цена и экономия
Теперь давайте сравним эти материалы по стоимости. Один кубический метр газобетона стоит и 3300 - 3500 рублей, если мы смотрим полистирол, то тут 3600 - 4000 рублей. Получается что полистирол в этом плане проигрывает.
С другой стороны есть у полистиролбетона и плюсы — у него ниже вес, он относится классу легких бетонов и значит при расчете фундамента вы можете неплохо сэкономить. Да и при доставке полистиролбетона вы можете рассчитывать на какую-то экономию, за счет хорошей вместимости.
Плотность
Но все же минусы тоже есть. У полистиролбетона, в отличие от газобетона, ниже плотность и есть процентное соотношение в усадки достаточное.
Если посмотрим на газобетон, то благодаря своей технологии производства, у него ниже процентное соотношение усадки 0,3 мм на один метр, а у полистиролбетона 1 мм на один метр кладки. Отличие в три раза!
Паропроницаемость
Еще один существенный минус полистиролбетона - это низкие показатели паропроницаемости. В доме который построен из полистиролбетона хуже микроклимат и, другими словами, стены не дышат.
Кладка
Если говорить про особенности кладки, то здесь примерно одинаковые затраты времени и сил. Оба блока крупноформатные, кладка проходит быстро. Но мы видим, что у газобетона более ровные края, более правильные формы. У газобетона есть ручки которые существенно облегчают процесс кладки.
В отличие от полистиролбетона, у которого есть шероховатости и неровности. Особенно если говорим о блоке сделанном в кустарных условиях.
В завершение вы можете посмотреть таблицу и сравнить эти два материала по основным параметрам.