+6,5°
Влажность: 98%
Давление: 746,3 мм

Что лучше: сравнение газобетона и полистиролблока для загородного строительства

среда, 22 сентября 2021 | 14:26    
Дом
     2
Поговорим о таких строительных материалах как газобетон и полистиролбетон. Что же выбрать из этих двух блоков? Сегодня мы побольше поговорим о полистиролбетоне и сравним его с газобетоном.

Поговорим о таких строительных материалах как газобетон и полистиролбетон. Что же выбрать из этих двух блоков? Сегодня мы побольше поговорим о полистиролбетоне и сравним его с газобетоном.

Что же такое полистиролбетон? Это конструктивно-теплоизоляционный материал, в его составе есть гранулы пенопласта, по-другому их называют полистирольная крошка. Также есть цементное молоко, древесная смола и пластификатор, который увеличивает прочность материала.

Теперь давайте сравним этот блок с газобетоном по таким характеристикам как теплопроводность, морозостойкость, паропроницаемость и экологичность.

Теплопроводность

Что касается теплопроводности, то здесь показатели схожи. У полистиролблока показатели 0,11 Вт /м° С - это удельная теплопроводность, а у газобетона 0,11 - 0,12 Вт /м° С. Это означает что в доме из газобетона и из полистиролбетона всегда будет хорошо сохраняться тепло. У этих материалов хорошие показатели.

Также материалы схожи по размерам: есть несколько разновидностей и того и другого блока и вы всегда сможете выбрать подходящий вариант в зависимости от конструкции дома.

Морозостойкость

Но вот различия возникают в морозостойкости: у полистиролбетона показания выше. Что такое морозостойкость — это способность, при насыщении водой, выдерживать многократное замораживание и оттаивание без признаков разрушения и понижения прочности. То есть, чем выше морозостойкость, тем получается материал долговечнее.

Здесь у полистиролбетона показатели - 150 циклов, а у газобетона — 75, то есть полистирол по этой характеристике выигрывает.

Цена и экономия

Теперь давайте сравним эти материалы по стоимости. Один кубический метр газобетона стоит и 3300 - 3500 рублей, если мы смотрим полистирол, то тут 3600 - 4000 рублей. Получается что полистирол в этом плане проигрывает.

С другой стороны есть у полистиролбетона и плюсы — у него ниже вес, он относится классу легких бетонов и значит при расчете фундамента вы можете неплохо сэкономить. Да и при доставке полистиролбетона вы можете рассчитывать на какую-то экономию, за счет хорошей вместимости.

Плотность

Но все же минусы тоже есть. У полистиролбетона, в отличие от газобетона, ниже плотность и есть процентное соотношение в усадки достаточное.

Если посмотрим на газобетон, то благодаря своей технологии производства, у него ниже процентное соотношение усадки 0,3 мм на один метр, а у полистиролбетона 1 мм на один метр кладки. Отличие в три раза!

Паропроницаемость

Еще один существенный минус полистиролбетона - это низкие показатели паропроницаемости. В доме который построен из полистиролбетона хуже микроклимат и, другими словами, стены не дышат.

Кладка

Если говорить про особенности кладки, то здесь примерно одинаковые затраты времени и сил. Оба блока крупноформатные, кладка проходит быстро. Но мы видим, что у газобетона более ровные края, более правильные формы. У газобетона есть ручки которые существенно облегчают процесс кладки.

В отличие от полистиролбетона, у которого есть шероховатости и неровности. Особенно если говорим о блоке сделанном в кустарных условиях.

В завершение вы можете посмотреть таблицу и сравнить эти два материала по основным параметрам.

На этом у меня все. А какой бы вы выбрали материал для загородного строительства?

Тэги: 
строительство
советы
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
Читать Дубна.Ru в
18.09.2021 | 19:13   
Дом
    14
Как решить 4 распространенные проблемы деревянных полов
Ничто так не придаст вашему дому особую изюминку как пол из натурального дерева. Но красота древесины лиственных пород...
ремонт | строительство | советы
15.09.2021 | 18:04   
Дом
    13
Можно ли восстановить симку Йота
Оператор сотовой связи Йота ни на шаг не отстает от лидеров большой тройки.
электроника | советы
21.09.2021 | 10:07   
Дом
    7
Нужно ли носить компрессионные чулки во время беременности?
Во время вынашивания ребенка организм женщины подвергается большой нагрузке. Кровеносной системе материнского тела...
здоровье | советы
16.09.2021 | 13:26   
Дом
    13
Электрику на заметку: соединительные и концевые муфты - как они работают?
Соединение или концевание кабелей и подключение проводов к электрическому оборудованию невозможно без использования...
советы | электроэнергия
18.09.2021 | 12:24   
Дом
    12
Шоу-программы на детский праздник: виды и особенности
Наверное, каждый родитель хоть раз в жизни сталкивался с вопросом: «Как организовать праздничное мероприятие для детей?»
праздник | дети | советы