Что лучше: сравнение газобетона и полистиролблока для загородного строительства

Теперь давайте сравним этот блок с газобетоном по таким характеристикам как теплопроводность, морозостойкость, паропроницаемость и экологичность.

Теплопроводность

Что касается теплопроводности, то здесь показатели схожи. У полистиролблока показатели 0,11 Вт /м° С - это удельная теплопроводность, а у газобетона 0,11 - 0,12 Вт /м° С. Это означает что в доме из газобетона и из полистиролбетона всегда будет хорошо сохраняться тепло. У этих материалов хорошие показатели.

Также материалы схожи по размерам: есть несколько разновидностей и того и другого блока и вы всегда сможете выбрать подходящий вариант в зависимости от конструкции дома.

Морозостойкость

Но вот различия возникают в морозостойкости: у полистиролбетона показания выше. Что такое морозостойкость — это способность, при насыщении водой, выдерживать многократное замораживание и оттаивание без признаков разрушения и понижения прочности. То есть, чем выше морозостойкость, тем получается материал долговечнее.

Здесь у полистиролбетона показатели - 150 циклов, а у газобетона — 75, то есть полистирол по этой характеристике выигрывает.

Цена и экономия

Теперь давайте сравним эти материалы по стоимости. Один кубический метр газобетона стоит и 3300 - 3500 рублей, если мы смотрим полистирол, то тут 3600 - 4000 рублей. Получается что полистирол в этом плане проигрывает.

С другой стороны есть у полистиролбетона и плюсы — у него ниже вес, он относится классу легких бетонов и значит при расчете фундамента вы можете неплохо сэкономить. Да и при доставке полистиролбетона вы можете рассчитывать на какую-то экономию, за счет хорошей вместимости.

Плотность

Но все же минусы тоже есть. У полистиролбетона, в отличие от газобетона, ниже плотность и есть процентное соотношение в усадки достаточное.

Если посмотрим на газобетон, то благодаря своей технологии производства, у него ниже процентное соотношение усадки 0,3 мм на один метр, а у полистиролбетона 1 мм на один метр кладки. Отличие в три раза!

Паропроницаемость

Еще один существенный минус полистиролбетона - это низкие показатели паропроницаемости. В доме который построен из полистиролбетона хуже микроклимат и, другими словами, стены не дышат.

Кладка