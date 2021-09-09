Члены дубненской городской организации ВОИ посетили Храм святой праведной блаженной старицы Матроны Московской

четверг, 09 сентября 2021 | 15:12    
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2 сентября члены Дубненского общества инвалидов совместно с Председателем Анной Скреботун посетили Храм святой праведной блаженной старицы Матроны Московской.

Покровский женский монастырь, в котором расположен храм, был основан как мужской в 1635 году, закрыт в 1920х и возобновлён в 1994 уже как женская обитель. Храм Матроны Московской — место паломничества православных людей со всей страны. С 1998 года здесь хранятся мощи Святой Матроны. Верующие едут поклониться чудотворной иконе и мощам, принести цветы и попросить Матрону о помощи. Икона Матроны Московской располагается прямо на стене храма Покрова Пресвятой Богородицы со стороны улицы, к ней всегда выстраивается большая очередь паломников. Мощи святой блаженной старицы постоянно размещаются в монастыре с 1998 года и хранятся в специальном саркофаге — раке.

Члены Дубненского общества инвалидов посетили музей, преклонились к мощам и пообедали в трапезной.

Дубненское общество инвалидов благодарит Администрацию городского округа Дубна Московской области и Объединённый институт ядерных исследований за помощь в проведении экскурсии.

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