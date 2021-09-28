Частые неисправности Skoda Felicia

вторник, 28 сентября 2021 | 15:18    
Человек
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Авто чешского производства немало в Дубне и это давняя традиция, ведь Чехия (тогда Чехословакия) была одной из одиннадцати стран-учредителей ОИЯИ в 1956 году и с тех пор граждане этой страны - неотъемлемая часть дубненского социума.

Автомобиль Skoda Felicia отличается надежностью, качеством исполнения. Это подтверждается положительными отзывами владельцев и спросом на данную модель. Сильные стороны авто – топливная экономичность, легкая управляемость и устойчивость на дороге. Мощный двигатель обеспечивает быстрый разгон, скоростные характеристики. Но, как и во всех автомобилях, если не проходить ТО, могут возникать неполадки.

Частые неисправности Шкоды Фелиции

Выделяют следующие неисправности Шкоды Фелиции:

  1. Повышенный расход топлива. Причина кроется в неправильном распределении зажигания, некорректной работе топливного насоса, износе игольчатого регулятора карбюратора. Неисправность приводит к высоким финансовым затратам на топливо.
  2. Стук коленвала. Причина – ослабление болтов, фиксирующий маховик, а также использование моторного масла, неподходящего по характеристикам. Если не устранить, вал может заклинить из-за поворота вкладыша.
  3. Шум от цепи распредвала. Частая причина – естественное растяжение цепи распределительного вала из-за износа, поломка элемента (специального «башмака»), контролирующего степень натяжения вала. Может привести к соскакиванию цепи, недозаряду генератора.
  4. Неустойчивая работа двигателя. Неполадка может возникать из-за попадания в карбюратор влаги или отсутствия регулировки клапанов. Приводит к перерасходу топлива, падению мощности, утрате динамики.
  5. Перегрев двигателя. Обычно возникает из-за проблем с термостатом, при утечке или недостаточном уровне антифриза. Перегрев мотора приводит к повышенному износу всех внутренних элементов. Результат - необходимость капитального ремонта ДВС.

Часто потребность в ремонте возникает из-за дефектов аккумулятора, повреждения изоляции зажигания и «заливания» свечей. Трудности в пуске двигателя обуславливаются износом свечей зажигания, загрязненными форсунками, проблемами с топливным насосом.

При возникновение перечисленных неисправностей необходимо обратится в сервисный центр, где проводят ремонт Шкода Фелиция.

Почему надо регулярно обслуживать автомобиль?

Залогом безаварийной эксплуатации авто является регулярное прохождение ТО. Если игнорировать технический регламент и не соблюдать сроки обслуживания, возникают неполадки. Любые поломки Шкода Фелиция влекут за собой непредвиденные финансовые затраты. Сервисное обслуживание машины позволяет уберечь автовладельца от риска попадания в ДТП.

Тэги: 
авто
ремонт
советы
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
Читать Дубна.Ru в
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