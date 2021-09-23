Центр «Мои документы» города Дубны на Ярмарке вакансий

В ходе мероприятия представители МФЦ рассказали об имеющихся вакантных местах учреждения, условиях работы и перспективах карьерного роста. Соискатели смогли ознакомиться с актуальными вакансиями и оставить свое резюме.

Благодарим сотрудников Дубненского центра занятости за организацию Ярмарки и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Если Вы хотите стать частью нашей команды, направьте нам резюме по адресу электронной почты: dubna-mfc@mosreg.ru

Всю необходимую информацию о вакансиях и работе учреждения Вы также можете найти на нашем сайте: https://mfc-dubna.ru/ в разделе "Вакансии".