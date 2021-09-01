Будущие профессии воспитанники «Созвездия» постигают сегодня

День знаний - это не только любимый праздник школьников, студентов, но и дошколят. В подшефном Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» детском саду «Созвездие» педагоги и воспитатели готовят ребят к школе, здесь их учат не только читать и писать, но также развивают познавательные, научно-технические способности. Поэтому 1 сентября для дошкольников является таким же началом учебного процесса и представители особой экономической зоны ежегодно поздравляют коллектив с этим праздником.

Обращаясь к педагогам, воспитателям, родителям и ребятам, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев отметил, что, как шефы, Управляющая компания делает всё, чтобы в детском саду «Созвездие» было комфортно всем.

Для Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» это важно в первую очередь потому, что детский сад был построен именно в рамках проекта создания особой экономической зоны в Дубне, - сказал руководитель ОЭЗ. - Мы с удовольствие взяли на себя шефство, внимательно следим за тем, как развивается ваше образовательное учреждение, что ему для этого необходимо в первую очередь. В прошлом году все вместе мы высадили 240 деревьев туи по числу воспитанников и сегодня очень приятно видеть благоустроенную территорию «Созвездия», который является одним из самых уютных и зеленых детских садов в Подмосковье. Еще раньше специалисты Управляющей компании помогали с ремонтом, обновляли Городок безопасности, выравнивали пешеходные дорожки, выполняли другие работы. И в этом году мы обязательно продолжим вас поддерживать не только в материально-техническом плане, но в первую очередь по вовлечению детей в научно-познавательное творчество, чтобы они, повзрослев, подхватили эстафету и продолжили реализацию проектов наших компаний-резидентов.

Сегодня это уже требование времени, в современном детском саду ребята должны иметь все возможности для творческого, гармоничного развития. Поэтому руководство «Созвездия» в этом году принимает участие в новом проекте - «Технология Stem-образования и калейдоскоп профессий будущего для подрастающего поколения», который создан для участия в областном конкурсе дошкольных образовательных организаций региона и направлен именно на развитие интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности, на вовлечение их в научное творчество.

У нас 250 воспитанников, из них 65% - это дети сотрудников Управляющей компании и компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна», - рассказывает директор дошкольного образовательного учреждения «Созвездие» Елена Велякова. - Все родители - специалисты высокотехнологичных организаций и дети мечтают быть похожими на них, также в будущем работать на современных производствах. Сегодня ребятам интересно самим открывать, постигать что-то новое для себя. Тесно сотрудничая с ОЭЗ «Дубна», мы знакомим их с такими профессиями, как программист, технолог, инженер, проектировщик и другими. Родители приходят к нам, рассказывают, чем именно интересна каждая профессия. Совместно с Управляющей компанией мы регулярно организуем экскурсии в ОЭЗ, и ребята уже знают, какие заводы здесь построены, какую продукцию они выпускают.

Этот интерес ребят к будущим профессиям педагоги и воспитателя детского сада «Созвездие» активно поддерживают. В рамках дополнительного образования здесь организовали кружок «Юные инженеры Подмосковья», в котором маленькие изобретатели конструируют, делают различные модели транспортных средств, учатся мыслить аналитически, применять полученные знания на практике. Конечно, всё обучение проводится в занимательной форме. В праздничный день 1 сентября в подарок от шефов ребята получили не только новые игрушки, но и развивающие игры для самого разного возраста. Они тоже помогут в развитии их интеллектуальных способностей.