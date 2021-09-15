Будущая пенсия самозанятых зависит от их добровольных взносов

С 2019 года в России появилась новая категория самозанятых граждан – лиц, применяющих налог на профессиональный доход. Особенностью данного налогового режима является освобождение самозанятых граждан от обязательной уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд России.

При этом именно уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование формирует пенсионные права граждан. Пенсионные права данных лиц возникают только в случае вступления в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплаты страховых взносов. В этом случае периоды уплаты страховых взносов будут засчитываться в страховой стаж и учитываться при расчете будущей пенсии.

Чтобы делать добровольные отчисления на пенсию, самозанятому, применяющему налог на профессиональный доход, надо зарегистрироваться в качестве плательщика взносов в Пенсионном фонде России. Заявление также можно подать в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, портале госуслуг тили через мобильное приложение «Мой налог».

Периодичность уплаты взносов и их размер самозанятый определяет самостоятельно. Установленный на 2021 год фиксированный взнос в размере 32 448 рублей позволяет самозанятому сформировать 1,142 пенсионных коэффициента и один год страхового стажа (при условии, что самозанятый был зарегистрирован в этом статусе в течение всего года с 1 января по 31 декабря). В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплате.

Максимальная сумма, которая может быть уплачена на добровольное пенсионное страхование – 270 167,04 рублей в 2021 году (8МРОТ х 22% х 12 месяцев).

Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретённые в результате добровольных взносов, учитываются 31 декабря и отражаются на лицевом счете до 1 марта следующего года. Учет взносов происходит автоматически, поэтому представлять в Пенсионный фонд документы, подтверждающие платежи, не требуется.

Проверить количество пенсионных коэффициентов и продолжительность стажа можно, сформировав выписку из индивидуального лицевого счета в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг.