Бизнес в Румынии для русских: особенности открытия своего дела

Правительство заинтересовано в последующем развитии экономики. Поэтому для иностранцев предусмотрена специальная программа, которая предлагает состоятельным и деловым людям создавать и развивать свой бизнес в Румынии. Также для граждан СНГ в стране действует репатриация, упрощенный способ оформления румынского паспорта. Помощь в его получении предлагает компания EU.RO Group отзывы клиентов которой подтверждают, что с гражданством Румынии вести бизнес в государстве и целом ЕС намного проще.
Основные преимущества бизнес-иммиграции
Переезд в Румынию на основании регистрации нового бизнеса – первый шаг к получению гражданства. Программа открывает иностранцам ряд преимуществ:
- возможность выйти на новый общеевропейский уровень;
- небольшой уставной капитал для создания своего дела;
- выгодные налоговые ставки;
- отсутствие ограничений, связанных с предоставлением рабочих мест коренным гражданам;
- большой выбор квалифицированных сотрудников.
Допускается дистанционная регистрация организации в Румынии. Это отличная возможность развивать свой бизнес, находясь на территории родного государства.
Правила ведения бизнеса
Зарегистрировать новую организацию имеет право не только юридическое, но и физическое лицо. Любой бизнес подразумевает наличие зарегистрированного адреса на территории страны. Существуют специальные правовые платформы, которые помогают вести бизнес в рамках действующего законодательства.
Как открыть ООО?
Зарегистрировать ООО может один человек. Максимальное количество участников составляет 50 человек. Директором организации может стать резидент или нерезидент государства.
Основное требование – наличие юридического адреса. Он становится действительным сразу после заключения договора об аренде. Регистрация ООО происходит быстро. Процедура оформления занимает не больше трех дней. Учредители обязуются предоставлять поквартальную отчетность.
Этапы создания бизнеса
Первым шагом станет регистрация названия организации. Оно вносится в единый реестр и проходит проверку на совпадения с уже существующими именами. После проверки владельцу выдают сертификат о резервировании названия. Он действителен три месяца.
После этого нужно открыть счет в банке. Уполномоченное лицо отправляет в выбранное отделение с заранее собранным пакетом документов: устав организации, сертификат, данные о регистрации адреса и заявление от имени учредителя. После проверки владелец должен внести сумму уставного капитала на счет.
Процедура регистрации компании в национальном торговом реестре подразумевает подачу документов, которые должны подписать все основатели организации. Уже через три дня владелец бизнеса получает свидетельство о прохождении регистрации.