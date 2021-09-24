Бизнес в Румынии для русских: особенности открытия своего дела

Правительство заинтересовано в последующем развитии экономики. Поэтому для иностранцев предусмотрена специальная программа, которая предлагает состоятельным и деловым людям создавать и развивать свой бизнес в Румынии. Также для граждан СНГ в стране действует репатриация, упрощенный способ оформления румынского паспорта. Помощь в его получении предлагает компания EU.RO Group отзывы клиентов которой подтверждают, что с гражданством Румынии вести бизнес в государстве и целом ЕС намного проще.

Основные преимущества бизнес-иммиграции

Переезд в Румынию на основании регистрации нового бизнеса – первый шаг к получению гражданства. Программа открывает иностранцам ряд преимуществ:

возможность выйти на новый общеевропейский уровень;

небольшой уставной капитал для создания своего дела;

выгодные налоговые ставки;

отсутствие ограничений, связанных с предоставлением рабочих мест коренным гражданам;

большой выбор квалифицированных сотрудников.

Допускается дистанционная регистрация организации в Румынии. Это отличная возможность развивать свой бизнес, находясь на территории родного государства.

Правила ведения бизнеса

Зарегистрировать новую организацию имеет право не только юридическое, но и физическое лицо. Любой бизнес подразумевает наличие зарегистрированного адреса на территории страны. Существуют специальные правовые платформы, которые помогают вести бизнес в рамках действующего законодательства.

Как открыть ООО?

Зарегистрировать ООО может один человек. Максимальное количество участников составляет 50 человек. Директором организации может стать резидент или нерезидент государства.

Основное требование – наличие юридического адреса. Он становится действительным сразу после заключения договора об аренде. Регистрация ООО происходит быстро. Процедура оформления занимает не больше трех дней. Учредители обязуются предоставлять поквартальную отчетность.