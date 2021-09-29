Бегунья из города Кимры одержала победу на Всероссийском дне бега «Кросс нации»

Я давно мечтала выиграть на «Кроссе нации». Сегодня все получилось! Может быть, в какой-то мере, мне повезло. Несколько соперниц упали на размокшей под дождем трассе. Но и я серьезно готовилась и справилась с поставленной задачей на сто процентов, – рассказала после награждения Наталья.
Несмотря на пасмурную погоду, региональный этап собрал делегации из большинства городов, районов и округов Тверской области – всего, по официальным данным, около 1500 участников разного возраста, от 3 до 70 с лишним лет.
– «Кросс нации» – наше традиционное мероприятие, которое пользуется большой популярностью. И сегодня, несмотря на непростые погодные условия, муниципальные образования показали свою заинтересованность в проведении этих массовых стартов. Активное участие приняли студенты тверских вузов и Военной академии воздушно-космической обороны. Мы благодарны администрациям Калининского района и Бурашевского сельского поселения за поддержку. Уверен, что «Кросс нации» будет продолжаться и привлекать в свои ряды сторонников здорового образа жизни и бега, – отметил после церемонии открытия председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Александр Дёмин.