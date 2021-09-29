Бегунья из города Кимры одержала победу на Всероссийском дне бега «Кросс нации»

Я давно мечтала выиграть на «Кроссе нации». Сегодня все получилось! Может быть, в какой-то мере, мне повезло. Несколько соперниц упали на размокшей под дождем трассе. Но и я серьезно готовилась и справилась с поставленной задачей на сто процентов, – рассказала после награждения Наталья.

Несмотря на пасмурную погоду, региональный этап собрал делегации из большинства городов, районов и округов Тверской области – всего, по официальным данным, около 1500 участников разного возраста, от 3 до 70 с лишним лет.