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Активное долголетие: поддержим участницу из Дубны в конкурсе!

четверг, 16 сентября 2021 | 16:21    
Новости
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Участница проекта Губернатора МО "Активное долголетие в Подмосковье", Ольга Борисовна, принимает участие в областном онлайн-конкурсе эссе "Мое активное долголетие", приуроченного к празднику Международный день пожилого человека и 2-летию проекта "Активное долголетие в Подмосковье".

Организаторы конкурса: ГБУ СО МО "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Одинцовский" и Одинцовском управление социальной защиты населения Министерства социального развития МО.
Давайте поддержим нашу участницу!
Ссылка для голосования: https://www.instagram.com/p/CTwpoTzNacE/

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