Активное долголетие: поддержим участницу из Дубны в конкурсе!

Участница проекта Губернатора МО "Активное долголетие в Подмосковье", Ольга Борисовна, принимает участие в областном онлайн-конкурсе эссе "Мое активное долголетие", приуроченного к празднику Международный день пожилого человека и 2-летию проекта "Активное долголетие в Подмосковье".

Организаторы конкурса: ГБУ СО МО "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Одинцовский" и Одинцовском управление социальной защиты населения Министерства социального развития МО.

Давайте поддержим нашу участницу!

Ссылка для голосования: https://www.instagram.com/p/CTwpoTzNacE/