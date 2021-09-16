Активное долголетие: поддержим участницу из Дубны в конкурсе!

четверг, 16 сентября 2021 | 16:21
Новости586
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Участница проекта Губернатора МО "Активное долголетие в Подмосковье", Ольга Борисовна, принимает участие в областном онлайн-конкурсе эссе "Мое активное долголетие", приуроченного к празднику Международный день пожилого человека и 2-летию проекта "Активное долголетие в Подмосковье".
Организаторы конкурса: ГБУ СО МО "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Одинцовский" и Одинцовском управление социальной защиты населения Министерства социального развития МО.
Давайте поддержим нашу участницу!
Ссылка для голосования: https://www.instagram.com/p/CTwpoTzNacE/