Активное долголетие: куклы‑обереги для себя и родных

пятница, 10 сентября 2021 | 11:59    
Новости
     3
Творческая мастерская КЦСОиР «Дубненский» - место теплой дружеской обстановки для посиделок за рукоделием, для обмена опыта и вдохновения

Цикл занятий по изготовлению Обережных кукол участницам проекта «Активное долголетие» предложила «серебряный» волонтер Светлана Викторовна Дроздкова, сотрудник учреждения.

История славянских кукол оберегов уходит корнями в давние времена, но сохранение традиций народного творчества продолжается. На занятиях рукодельницы, участники мастер-классов, полностью сосредоточиваются на процессе, так как необходимо сделать куколку за одну встречу, не растягивая это дело на несколько этапов. В коллекцияях мастериц уже поселились Благополучница и Колокольчик! Благополучницу подарят друзьям и родственникам, чтобы привлечь в их дом достаток и процветание, а Колокольчик сообщит добрые новости. С таким позитивным настроением, сохраняя традиции народного творчества, работают «серебряные» рукодельницы на мастер-классах.

Тэги: 
объявления
Читать Дубна.Ru в
08.09.2021 | 12:12   
Новости
    17
Дубна: об оплате коммунальных услуг в сентябре
В начале сентября ряд жителей Дубны получили два счета на оплату жилищно-коммунальных услуг.
объявления | ЖКХ | МосОблЕИРЦ
09.09.2021 | 12:16   
Новости
    10
В Дубне проведено профилактическое мероприятие «Технический контроль – Юридическое лицо»
В целях снижения уровня аварийности на транспортных средствах принадлежащих юридическим лицам (индивидуальным...
объявления | безопасность | ГИБДД
09.09.2021 | 17:43   
Новости
    3
Грибникам на заметку. Правила безопасного похода в лес
Соблюдение элементарных мер предосторожности поможет избежать опасных ситуаций при нахождении в лесу.
объявления