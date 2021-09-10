Активное долголетие: куклы‑обереги для себя и родных

Цикл занятий по изготовлению Обережных кукол участницам проекта «Активное долголетие» предложила «серебряный» волонтер Светлана Викторовна Дроздкова, сотрудник учреждения.

История славянских кукол оберегов уходит корнями в давние времена, но сохранение традиций народного творчества продолжается. На занятиях рукодельницы, участники мастер-классов, полностью сосредоточиваются на процессе, так как необходимо сделать куколку за одну встречу, не растягивая это дело на несколько этапов. В коллекцияях мастериц уже поселились Благополучница и Колокольчик! Благополучницу подарят друзьям и родственникам, чтобы привлечь в их дом достаток и процветание, а Колокольчик сообщит добрые новости. С таким позитивным настроением, сохраняя традиции народного творчества, работают «серебряные» рукодельницы на мастер-классах.