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81-летний кимрский атлет поразил известного культуриста и блогера

суббота, 18 сентября 2021 | 13:05    
Новости
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Известный атлет и спортивный блогер Кирилл Сарычев посетил Кимры Тверской области, где встретился с самым старым пауэрлифтером.

Московский гость приехал в город на Волге, чтобы снять очередной эпизод шоу «На раз», главным героем которого стал 81-летний Кирилл Иванович.

Суть передачи заключается в том, что спортсмен отжимает от груди штангу максимального весе, делает подъем штанги "на бицепс" и как можно больше раз подтягивается.

Новый главный герой в 18 лет первый раз увидел занятия штангистов и с тех пор со спортом практически не расстаётся. Кирилл Иванович отжал от груди 130 килограммов, на бицепс поднял 45 килограммов, а также три раза подтянулся.

Блогер, впечатлённый личностью главного героя, пообещал попробовать организовать ему поездку в Японию на Чемпионат Мира. Если все получится, то кимрскому спортсмену предстоит помериться силой с атлетами со всего света.

Тэги: 
спорт
личности
Кимры
Источник:
МК Тверь
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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