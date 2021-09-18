81-летний кимрский атлет поразил известного культуриста и блогера

Московский гость приехал в город на Волге, чтобы снять очередной эпизод шоу «На раз», главным героем которого стал 81-летний Кирилл Иванович.

Суть передачи заключается в том, что спортсмен отжимает от груди штангу максимального весе, делает подъем штанги "на бицепс" и как можно больше раз подтягивается.

Новый главный герой в 18 лет первый раз увидел занятия штангистов и с тех пор со спортом практически не расстаётся. Кирилл Иванович отжал от груди 130 килограммов, на бицепс поднял 45 килограммов, а также три раза подтянулся.

Блогер, впечатлённый личностью главного героя, пообещал попробовать организовать ему поездку в Японию на Чемпионат Мира. Если все получится, то кимрскому спортсмену предстоит помериться силой с атлетами со всего света.