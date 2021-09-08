8 юных жителей Дубны получили свои первые паспорта

четверг, 30 сентября 2021 | 11:53    
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Памятное событие произошло в жизни еще восьми юных дубненцев по достижении 14-летнего возраста. В торжественной обстановке, в присутствии близких и родных людей, они получили свой первый взрослый документ – паспорт.

Глава наукограда Сергей Куликов вместе с председателем Совета депутатов городского округа Дубна Андреем Тамоновым поздравили школьников с получением главного документа гражданина Российской Федерации, пожелали ребятам хорошо учиться, развивать способности и таланты, чтобы в дальнейшем выбрать интересную профессию, посвятить себя любимому делу и внести свой вклад в развитие нашего города, региона и страны.

Тэги: 
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