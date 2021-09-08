8 юных жителей Дубны получили свои первые паспорта

Глава наукограда Сергей Куликов вместе с председателем Совета депутатов городского округа Дубна Андреем Тамоновым поздравили школьников с получением главного документа гражданина Российской Федерации, пожелали ребятам хорошо учиться, развивать способности и таланты, чтобы в дальнейшем выбрать интересную профессию, посвятить себя любимому делу и внести свой вклад в развитие нашего города, региона и страны.