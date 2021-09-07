7 главных преимуществ креатина

Креатин также содержится в ограниченных количествах в мясе. Внутри организма он превращается в креатинфосфат, который затем поступает в анаэробную энергетическую систему организма. Благодаря этому клетки снабжаются быстродействующей энергией.

Преимущества креатина

Креатин, вырабатываемый в организме естественным путем, а также в виде добавок, может служить для различных целей, таких как:

1. Уменьшение депрессии

Энергичный мозг — это счастливый мозг. В одном исследовании у женщин сравнивался эффект антидепрессанта (одного) с комбинацией антидепрессанта и креатина. У тех, кто принимал эти два вещества вместе, симптомы депрессии уменьшились в два раза.

2. Снижение риска заболеваний сердца

Креатиновые добавки могут считаться брендом, полезным для сердца. А также омега-3 и кардиоупражнения. Это объясняется тем, что у взрослых, которые тренируются на выносливость и принимают добавки, уровень гомоцистеина ниже. Гомоцистеин — это побочный продукт метаболизма, связанный с повышенным риском заболеваний сердца, инфаркта и инсульта.

3. Улучшение контроля диабета

Диетическая добавка креатина в сочетании с регулярными физическими упражнениями улучшает гликемический контроль у людей с диабетом 2 типа. Исследования показывают, что креатин помогает контролировать уровень сахара в крови, который высок у диабетиков. Безопасность соединения также была доказана, так как у участников исследования не наблюдалось никаких изменений или перегрузок почечных и печеночных функций.

4. Повышение работоспособности при физической активности

Креатин в больших количествах содержится в скелетных мышцах, обеспечивая энергией мышечные волокна, предотвращая усталость и улучшая результаты силовых тренировок. Кроме того, это вещество может стимулировать увеличение объема мышц, поскольку оно способствует поступлению жидкости в клетки.

Таким образом, обычно спортсмены, занимающиеся бодибилдингом, культуризмом или спортом высоких достижений, используют креатин в качестве добавки, чтобы иметь больше энергии, улучшить результаты тренировок и снизить риск травм.

5. Помощь в лечении мышечных заболеваний

Некоторые исследования показали, что применение креатина может помочь в лечении мышечных заболеваний, таких как дистрофия и фибромиалгия, благодаря повышению мышечной силы, которая напрямую влияет на способность выполнять повседневные движения.

6. Профилактика болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона связана с изменениями в работе митохондрий. Было проверено, что креатин может действовать непосредственно на эти органеллы, что приводит к улучшению их функций и предотвращению или задержке развития симптомов заболевания.

7. Профилактика хронических заболеваний

Некоторые хронические заболевания, такие как диабет и болезни сердца, можно предотвратить с помощью креатина, при условии, что он сочетается с регулярной физической активностью и здоровым, сбалансированным питанием. Это связано с тем, что креатин может способствовать набору мышечной массы без жира, а также улучшать плотность костной ткани, снижая риск заболеваний.

Как использовать креатин?

Многие диетологи рекомендуют дозу от трех до пяти граммов креатина моногидрата в день. Его можно принимать с водой, соком или в составе протеинового коктейля.

Прием креатина должен проводиться под руководством специалиста, чтобы знать подходящую дозу для отдельного случая.

Возможные побочные эффекты

Креатин — это вещество, которое естественным образом вырабатывается организмом и поэтому не связано с серьезными побочными эффектами. Однако применение креатиновых добавок в неизбирательных дозах и без надлежащего руководства со стороны врача или диетолога может нарушить работу почек и вызвать дискомфорт в желудке.