5 неочевидных, но полезных причин уметь играть на фортепиано

Вы, вероятно, подумаете: «Как же посчастливилось тем, кто выбрал для себя фортепиано основным инструментом!» Возможно, в этом есть доля правды. Но на самом деле больше повезло тем, для кого обучение игре на фортепиано было дополнительной нагрузкой. Спросите, почему? Тогда читайте ниже 5 неочевидных, но полезных причин брать уроки игры на фортепиано.

Причина 1: При помощи фортепиано легче изучать теорию

С помощью фортепианных клавиш гораздо нагляднее можно увидеть и понять, что такое «ре мажор», «ля бемоль» и прочие аккорды. Как правильно и где именно играть нужные октавы, делать интервалы. Короче говоря, овладеть всеми премудростями музыкальной грамоты. И уже затем применять полученные знания на других, к примеру, струнных инструментах: домре, скрипке или не так давно завоевавшей популярность гавайской гитаре – укулеле.

Причина 2: Хорошая возможность развить свой гармонический слух

Все знают о том, что есть такое понятие, как «музыкальный слух». Но далеко не каждый человек слышал, что у него есть такие подвиды, как слух мелодический, внутренний, гармонический. Последний упомянутый слух позволяет слышать музыку совокупностью аккордов и интервалов, подбирать ее на слух, а также импровизировать, писать свои мелодии и видоизменять уже существующие.

Причина 3: Развитие музыкального мышления и повышение общего культурного уровня

Если сравнить умение играть на разных инструментах с владением несколькими языками, то станет очевидно, насколько богаче внутренний мир и культурный уровень у такого человека. А познание специфики игры на разноплановых инструментах развивает также и его музыкальное мышление.

Причина 4: Развитие мелкой моторики и, соответственно, интеллекта

Наверняка вы слышали о взаимосвязи мелкой моторики с развитием интеллекта. Нейрофизиологами давно уже доказан тот факт, что мозг активно развивается, когда человек учится играть на каком-либо музыкальном инструменте. Если вспомнить, что на фортепиано играют при помощи обеих рук, а иногда еще и ноги, то станет понятным, насколько активно мозг задействован в процессе игры на этом инструменте. А если человек и в пожилом возрасте регулярно сможет играть на фортепиано, то болезнь Альцгеймера ему явно грозить не будет.

Причина 5: Самая приятная

Умение играть на фортепиано поможет произвести приятное впечатление на понравившуюся девушку или стать душой компании, когда вы в подходящей обстановке сыграете что-то очень романтичное или с легкостью подберете мелодию к хорошо известной или популярной песне. Разве можно сравнить впечатление от игры на гитаре с игрой на фортепиано или даже рояле? Если вы видели фильм «Красотка», вспомните, какими глазами смотрела девушка на главного героя, увлеченно музицировавшего на рояле в опустевшем ресторане дорогого отеля, где они проживали вместе. Думаю, вы также хорошо помните и ту самую, пикантную, сцену, которая последовала после того, как мужчина закончил свой импровизированный концерт для героини. Если вы этот фильм еще не видели, очень рекомендую вам его посмотреть (или хотя бы ту самую сцену с игрой на рояле).

Так что, если какая-то из вышеуказанных причин не оставила вас равнодушными, не откладывайте дело в долгий ящик и решитесь на пробные уроки фортепиано для начинающих!