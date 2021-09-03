3 сентября сотрудники отдела №11 Главгосстройнадзора Московской области проведут прием граждан городского округа Дубна

четверг, 02 сентября 2021 | 10:20
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В пятницу, 3 сентября, в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа Дубна состоится прием граждан.
В этот день прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством №11 Главгосстройнадзора Московской области.
Прием будет проведен посредством телефонной связи по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2. Время приема: с 10.00 до 13.00.
Телефон: 8 (496) 218 05 05 доб. 334.