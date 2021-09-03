3 сентября сотрудники отдела №11 Главгосстройнадзора Московской области проведут прием граждан городского округа Дубна

В этот день прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством №11 Главгосстройнадзора Московской области.

Прием будет проведен посредством телефонной связи по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2. Время приема: с 10.00 до 13.00.

Телефон: 8 (496) 218 05 05 доб. 334.