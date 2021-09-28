Спорт и экология в одном мероприятии студентов Дубны

среда, 29 сентября 2021 | 14:51    
Новости
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28 сентября студенты кафедры экологии и наук о Земле государственного университета «Дубна», отдел молодежи Администрации города и молодежный центр «Инициатива» организовали плоггинг-забег.

Молодежь Дубны захотела совместить приятное с полезным и решила реализовать это новое явление, которое родом из Швеции, - забег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором разного, в основном пластикового, мусора.

Бежали от Университета «Дубна» до молодежного центра «Инициатива». Погода не подвела - солнечная осень во всей красе!

Всего студенты собрали более 7500 литров мусора. По прибытию на место назначения всех ждал горячий чай, а также награждение грамотами за участие в жизни города. В награждении принял участие заместитель главы Администрации г.о Дубна Н.Ю. Мадфес.

Тэги: 
бег
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