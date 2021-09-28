Спорт и экология в одном мероприятии студентов Дубны

Молодежь Дубны захотела совместить приятное с полезным и решила реализовать это новое явление, которое родом из Швеции, - забег на определенную дистанцию, совмещённый со сбором разного, в основном пластикового, мусора.

Бежали от Университета «Дубна» до молодежного центра «Инициатива». Погода не подвела - солнечная осень во всей красе!

Всего студенты собрали более 7500 литров мусора. По прибытию на место назначения всех ждал горячий чай, а также награждение грамотами за участие в жизни города. В награждении принял участие заместитель главы Администрации г.о Дубна Н.Ю. Мадфес.