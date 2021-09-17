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Выборы в ФБУЗ МСЧ-9 ФМБА России

пятница, 17 сентября 2021 | 13:38    
Новости
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17 сентября на территории  ФБУЗ МСЧ-9 ФМБА России прошли выборы  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Московской областной Думы

Представители избирательной комиссии посетили четыре отделения: терапевтическое, терапевтическое отделение №2, гастроэнтерологическое и отделение ОМР. Всего  в условиях стационара проголосовало 34 пациента. Это те больные люди, которым нельзя в данное время выходить из под контроля медиков, и они проголосовали непосредственно в стационаре.

Предварительно  силами сотрудников отделений были составлены списки пациентов, желающих принять участие в голосовании непосредственно по месту прохождения лечения. К ним относятся  те жители наукограда, которые в данный отрезок времени не имеют возможности проголосовать на своих избирательных участках ввиду  различных заболеваний.

Пациенты, которые уже готовятся на выписку (пятница - традиционный день выписки) смогут проголосовать в последующие два дня на своих избирательных участках. Также на своих избирательных участках смогли проголосовать те пациенты, состояние которых не вызывает опасений у медиков.

В среднем, голосование в стационаре заняло 2,5 часа. Члены избирательной комиссии  посетили каждое из  четырёх отделений и подошли к вопросу голосования в отделениях с большим пониманием. Терпеливо ждали, пока пациенты разберутся в бюллетенях, примут нужное решение и поставят свои подписи.

Также в голосовании принял участие и медперсонал МСЧ. На 12 часов по московскому времени  из 271 сотрудника МСЧ проголосовали 124 человека, в целом это неплохой процент при голосовании.

Тэги: 
выборы
Опубликовал:
Любовь Майорова
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