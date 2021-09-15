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15 — 16 октября 2021 года в Екатеринбурге состоится туристский форум «Большой Урал – 2021. Промтуризм: от старейших заводов до новых производств»

вторник, 07 сентября 2021 | 14:34    
Новости
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15 - 16 октября 2021 года в Екатеринбурге на площадке Синара Центр состоится туристский форум «Большой Урал – 2021. Промтуризм: от старейших заводов до новых производств» при поддержке Федерального агентства по туризму и Правительства Свердловской области.

В рамках деловой программы Форума запланировано обсуждение вопросов по продвижению российских промышленных предприятий в качестве объектов туристского показа, популяризации бренда и развитию экспортного потенциала, что позволит обеспечить прямые коммуникации с различными группами целевой аудитории, привлекая внимание не только туристов, но и потенциальных инвесторов и партнеров.

Приглашаем принять участие в Форуме представителей промышленных предприятий, туристской индустрии, общественных организаций в сфере туризма.

Электронная регистрация участников и посетителей, а также программа Форума и отдельных мероприятий размещены на сайте: http://greatural.info

Контактное лицо по организационным вопросам и участию в деловой программе Форума – главный специалист отдела развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства инвестиций и развития Свердловской области Прокудина Анастасия Евгеньевна, тел.: 8 (922) 104-12-39, адрес эл.почты: a.prokudina@egov66.ru

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