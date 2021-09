10 лучших брендов футболок с принтами, которые добавят ярких красок в ваш наряд

Если вы любите кино, являетесь суперфанатом инди-группы, любите забавные картинки или просто любите изображать свои любимые бренды или героев комиксов, футболки с принтами - лучший способ показать это. Футболки с принтами начали входить в моду в 70-х годах, когда рок-группы печатали футболки к определенным датам гастролей, чтобы их поклонники могли похвастаться тем, что видели их.

Сегодня графические футболки всех направлений поп-культуры можно купить практически везде. Если вы являетесь поклонником этих веселых футболок, то вот наш список 10 лучших брендов футболок с принтами.

1. Threadless

Threadless - один из самых инклюзивных, разнообразных и творческих брендов в нашем списке. Эта компания поддерживает тысячи независимых художников, предоставляя им платформу для продажи своих работ в экологически чистой, этичной и социально ответственной манере.

Начав с продажи только футболок, Threadless с тех пор расширилась до одежды, аксессуаров и даже домашнего декора. Сейчас в их магазине можно найти несколько видов верхней и нижней одежды и даже обувь. Их акцент на инклюзивности делает их магазин одним из самых удобных для людей всех форм, размеров и вкусов.

В магазине вы не найдете ни одного мейнстримного бренда, что является прекрасной возможностью попробовать новые, менее масштабные дизайнерские решения. Threadless регулярно выпускает новые дизайны для своих графических футболок, толстовок, маек и даже носков и обуви.

Интернет-магазин также предоставляет вам возможность выбрать размер, фасон и расцветку. Покупка у Threadless - это отличный способ поддержать независимых художников без ущерба для качества и творчества.

2. Stussy

Эта компания была основана в конце 80-х годов в Южной Калифорнии и сочетает в себе культуру серфинга и моду. Этот бренд органично вырос из заднего двора основателя Шона Стусси, где молодой креативщик печатал изображения на шортах и футболках и раздавал их в качестве дополнительных предметов с каждой проданной им доской для серфинга друзьям и местным жителям.

Коллекция Stussy включает в себя одни из самых стильных, легких и стильных верхов, низов и аксессуаров в нашем списке. Их графические футболки представляют собой сочетание классического искусства, крашеных футболок, минималистичных принтов и футболок с логотипом компании. Их футболки Midnight Insanity Tees, вдохновленные картиной Ван Гога "Звездная ночь", - наш личный фаворит.

Интернет-магазин также расширился, включив в свой ассортимент повседневную и полуофициальную одежду. Спортивные пальто, рубашки на пуговицах, клетчатые рубашки и гавайские рубашки - вот лишь некоторые из самых популярных товаров. У Stussy есть выбор как для мужчин, так и для женщин, поэтому вы можете подобрать наряды для своих друзей на летние эскапады и вечеринки.

3. Cav Empt

Сокращение от Caveat Emptor, что в переводе с латыни означает "пусть покупатель остерегается", Cav Empt прекрасно воплощает эту фразу в своих экспериментальных, причудливых и зачастую странных дизайнах и стилях. Возможно, этот путь не для всех, но он точно для смелых и дерзких.

Основанный в 2011 году выпускниками Billionaire Boys Club Тоби Фелтвеллом и SK8Thing, Cav Empt является квинтэссенцией страстного проекта богатой элиты. На протяжении многих лет бренд сотрудничал с такими крупными компаниями, как BEAUTY & YOUTH, Vans и Nike, создавая уникальные вещи, которые соответствуют эстетике Cav Empt.

Вы можете найти их коллекцию на сайте бренда, который так же эксцентричен, как и сам бренд. Однако, приспособившись к дизайну сайта, вы обязательно найдете то, что соответствует вашему стилю. AS MCOMP Short Sleeve Shirt и AS NCLOG2 Heavy Big T - две самые популярные вещи в их коллекции. Если вы хотите разработать новый стиль одежды, Cav Empt может стать для вас лучшим вариантом.

4. Kenzo

Основанный в Париже в 1970 году Кензо Такада, этот бренд уже более 50 лет делает акцент на современности и разнообразии. Их сочетание принтов и элегантных цветов создает легкую, позитивную атмосферу в любой обстановке.

Фирменная полихромная эстетика Kenzo без границ делает их коллекцию графических футболок идеальным выбором для смелых молодых людей. С другой стороны, бренд пропагандирует инклюзивность и индивидуальность, поэтому у них также есть вещи для людей всех возрастов и размеров. Если вы собираетесь в путешествие на лето, вы можете одеть в Kenzo всю семью, включая малышей, бабушек и дедушек!

Два самых знаковых графических дизайна футболок Kenzo - это Tigre T-Shirt и Kenzo Sport T-Shirt. На футболке Tigre T-Shirt логотип Kenzo напечатан спереди на однотонной футболке, а на футболке Kenzo Sport T-Shirt квадратный принт на белой или темно-синей футболке.

5. Goat Crew

Goat Crew имеет все шансы стать самым хипповым и крутым брендом в нашем списке. Созданный в 2013 году, этот лейбл отличается дизайном, который носят известные хип-хоп артисты и другие знаменитости. Такие знаменитости, как Skepta и Dizzee Rascal, носили товары Goat Crew во время своих выступлений и в социальных сетях.

Goat Crew выпускает ограниченное количество каждого предмета, поэтому их товары часто раскупаются в течение одного-двух дней. Если вы не успеете приобрести их культовые графические футболки в момент выпуска, то, скорее всего, вам придется покупать их у перекупщиков по запредельным ценам. Так что если вы хотите получить такую футболку, вам лучше быть молниеносным.

Среди наших любимых релизов Goat Crew - футболка Legendary Vintage T-Shirt с изображением суперзвезды боевиков 80-х Чака Норриса, футболка Arnold Flex Vintage T-Shirt и футболка Protest Vintage Shirt с изображением Ol' Dirty Bastard и Джона Леннона, держащих плакат с надписью "Wu-Tang - для детей".

6. Кельтр

Кельтр - один из лучших российских брендов футболок и другой одежды с принтами. Они продают в том числе и футболки в винтажном стиле, проверенные и испытанные. Компания производит свою продукцию исключительно в России. Они сами кроят, шьют и красят свою ткань, а также вручную печатают свои футболки по заказу.

С точки зрения стиля и эстетики, Кельтр - самый западный из всех брендов в нашем списке. От оружия до ковбойских шляп и мотоциклов на их графических футболках - у этого бренда есть все, что может носить настоящий американец.

Лично нам нравятся такие keltr.ru/futbolki/monashki/ футболки с монашками за смелую, но классическую эстетику. Контраст между принтом и футболкой всегда выделяется. Коллекция Кельтр доступна как для мужчин, так и для женщин, и даже есть отдельные вещи, такие как однотонные футболки и футболки для малышей.

7. Undercover

У UNDERCOVER, возможно, самое неожиданное сотрудничество культур в нашем списке. С грубым подходом британского панка и дзен-подобными качествами японского минимализма, UNDERCOVER сочетает эти два контрастных влияния для создания своей фирменной эстетики.

Основанная Джуном Такахаши, компания UNDERCOVER специализируется на пошиве одежды из шерсти и футболок больших размеров. Их жилеты, майки и футболки, как правило, имеют размеры для всех покупателей. Футболка с графическим принтом No Face является одной из самых продаваемых моделей благодаря своему крупному, но сдержанному принту. Хлопковая футболка с принтом слогана Zerstoren больше всего воплощает японский минималистский дизайн в их коллекции.

Негабаритные, удобные футболки UNDERCOVER с графическим рисунком позволяют легко сочетать их с любым нарядом, который вы задумали. Идет ли речь об уличной одежде, повседневном наряде для вечеринки или о походе на рок-концерт, у UNDERCOVER найдется футболка, идеально подходящая для этого случая.

8. UNIQLO

Японская компания UNIQLO, торгующая повседневной одеждой, в последние годы стала популярной благодаря сочетанию чистого, классического дизайна и доступных цен. Являясь дочерней компанией Fast Retailing Co, UNIQLO также разрабатывает и производит всю свою одежду и аксессуары.

Коллекция графических футболок бренда является одной из самых популярных в низком и среднем ценовом диапазоне, поскольку они сотрудничают с известными деятелями поп-культуры. Для поклонников манги и аниме UNIQLO предлагает коллекции One Piece, Jujutsu Kaisen и даже Ultraman. А для любителей западной поп-культуры в ассортименте UNIQLO есть футболки с графикой "Годзилла против Конга" и Marvel.

Для взрослых и юных геймеров UNIQLO также недавно выпустил совместные коллекции с Minecraft, Monster Hunter и League of Legends. У них также есть коллекция других популярных персонажей и брендов, таких как Peanuts, Mickey Mouse, Pokemon и даже японский автор бестселлеров Харуки Мураками. UNIQLO имеет широкую таблицу размеров, которая варьируется от XXS до 3XL, чтобы каждый мог подобрать себе одежду из их магазинов.

9. In God We Trust

Когда Джон Элайджа Ричардс основал компанию In God We Must в 2014 году, чтобы помочь оплатить медицинские счета после того, как у него диагностировали диабет 1 типа, он и представить себе не мог, насколько успешной она окажется. Спустя всего семь лет работы в отрасли IGWM стала ведущей в своей нише графических футболок и другой одежды с вдохновляющими посланиями и рисунками.

Большинство их графических футболок имеют крупные принты с духовными или мотивационными фразами сзади и более мелкий логотип спереди. Футболка Brandon Lake "Let Your Lion Out" является одним из их бестселлеров. Эта совместная графическая футболка имеет одноименную фразу на спине, набранную крупным шрифтом, и включает фразу "In God We Must" вместе с именем христианского певца Брэндона Лейка внизу.

Tomorrow Is Not Promised Tee - наша любимая вдохновляющая футболка от IGWM. Послание напечатано на спине на круглой графике с песочными часами прямо посередине, и тот же логотип напечатан гораздо меньше на груди спереди. В этой графической футболке воплощена вся цель In God We Must, как бизнеса, так и страстного проекта.

10. Yeaaah! Studio

Основанная французским иллюстратором и графическим дизайнером Стефани Касье, Yeaaah! Studio изначально была независимой компанией графического дизайна, которая предоставляла услуги клиентам всех потребностей и размеров. Желая получить больше творческой свободы, Касье начала разрабатывать и продавать футболки онлайн. В конце концов, она превратила ее в полноценный интернет-магазин.

Футболка Secret Inspectors Tee - одна из самых продаваемых футболок Yeaaah! Studio - одна из самых продаваемых футболок. Красивый дизайн был создан корейскими художниками татуировок и комиксов Джоджо и Мидо. На принте изображены два их персонажа, Ренг и Дори, в виде тайных королевских инспекторов, разбросанных по всей передней части. Отличительной особенностью этого рисунка является то, что его яркие цвета хорошо контрастируют с белой футболкой, на которой они напечатаны.

Футболка Space Shiba Tee также популярна как среди взрослых, так и среди детей благодаря своему милому оранжево-черному дизайну. Эта графическая футболка доступна в размерах от маленького до XXL.

Помимо графических футболок, Yeaaah! Studio также продает печатные произведения искусства, календари, подарочные карты, блокноты, нашивки, булавки, открытки, наклейки и тоут-бэги, разработанные их командой и сотрудниками.