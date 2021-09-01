1 сентября - День знаний!

1 сентября - начало учебного года в школах, гимназиях и других учебных заведениях. В этот день все учащиеся спешили на торжественные линейки с букетами цветов для учителей. Кто-то из них привычно вошёл в стены своей родной школы, а для выпускников детских садов этот день стал самым волнительным учебным днём.

Первоклассники впервые переступили порог школы и у них прошла первая в их жизни школьная линейка. Многие годы их память будет хранить этот волнующий для них миг. Первый раз в первый класс! Это серьёзное испытание не только для детей, но и для их родителей, бабушек и дедушек. И это понятно, ведь школа - новый сложный этап в жизни ребёнка, и ему многое предстоит познать и приложить немало усилий, чтобы пройти этот нелёгкий путь.

Физиологи утверждают, что психическая нагрузка на ребёнка в первую неделю обучения в первом классе равна нагрузке космонавта в первую неделю полёта. Поэтому страх первоклашек вполне оправдан, и его не так просто было преодолеть юным школьникам.

Но годы учёбы бегут быстро, и порой ими даже не успеваешь насладиться. Именно поэтому при расставании со школой на глазах выпускников и их родителей нередко выступают слёзы. Позже, окунувшись в самостоятельную жизнь, многие уже повзрослевшие выпускники школ и гимназий понимают, что годы учёбы были самые лучшие и прекрасные годы в их жизни, которые потом уже невозможно повторить.

1 сентября, как и во всех школах города, в гимназии №3 для первоклассников прозвенел первый звонок. Торжественная линейка прошла при большом количестве взрослых и учащихся. Почти сотня выпускников детских садов впервые встретились со своими учителями, которые будут теперь рядом с ними все четыре самых трудных для них года. Вели линейку выпускники одиннадцатого класса Александр Куликов и Марина Груздева.

Поздравить ребят с началом учебного года пришёл мэр Дубны Сергей Куликов, а также представители депутатского корпуса Вейкин А.К., Углов Е.Д. и председатель Управляющего совета Крупский А.В. Добрые напутственные слова учащимся сказал ветеран военной службы, полковник в отставке, ветеран атомной энергетики и промышленности Роменский Н.А.

Далее с приветственными словами к присутствующим обратилась директор гимназии Зацепа И.В.

Дорогие ребята! Уважаемые родители, коллеги, гости! Я рада сегодня приветствовать всех на пороге нашей любимой гимназии! От всего сердца поздравляю всех с Днём Знаний! 1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас праздник. Мы рады встрече с вами. В стенах нашей гимназии мы все ощущаем себя большой и дружной семьёй. Я искренне желаю, чтобы вы все чувствовали себя здесь, как дома. Знайте, что вас здесь любят, ждут и всегда придут на помощь. Стали на год взрослей наши десятиклассники! Всем ученикам я желаю не утратить интереса к новым знаниям. Желаю настойчивости и успеха в учёбе, отличных отметок, верных друзей, весёлой и насыщенной жизни в наступающем учебном году! Счастливые, гордые, взрослые наши дети–11-классники, будущие выпускники, помните, дальнейшая ваша судьба в ваших руках, умах и сердцах. Не теряйте времени даром, определитесь в своём выборе, уделите максимальное внимание самым нужным школьным предметам, сдавайте ЕГЭ и поступайте в ВУЗы. А пока живите полноценной школьной жизнью и запоминайте минуты уходящего детства. Милые первоклассники! Добро пожаловать в нашу школьную страну! Смелее знакомьтесь с этим удивительным миром знаний и открытий. Светлый школьный класс и самая добрая и справедливая первая учительница ждут вас. Пусть уроки будут для вас нескучными, книги интересными, а школьная дружба крепкой! Уважаемые родители, бабушки и дедушки, с радостью и волнением провожающие своих детей в школу! И вас с праздником! Пусть ваши дети почаще радуют вас, желаю вам терпения. Будьте, пожалуйста, чаще рядом со своими детьми! Пусть для них у вас всегда хватает времени, тепла, любви и энергии! Особо тёплые поздравления, слова благодарности и признательности хочется сегодня сказать нашим учителям. Именно вы помогаете ребятам постигать науки и получать знания, открываете им новое, объясняете непонятное. Вы самоотверженно дарите им свою любовь и являетесь во всём примером, помогаете постичь смысл жизни и счастья. Ваш талант, терпение, ответственность – непременное условие успешного обучения учащихся. Пусть впереди у вас будут новые планы, новые успехи и достижения! Здоровья вам! Гимназия готова к началу учебного года. Мы встречаем вас, ребята, в чистых уютных классах. Пользуясь случаем, хочу сказать слова благодарности за оказанную материальную и моральную помощь администрации города, и всем тем, кто помог подготовить школу к новому учебному году! Хочу сказать спасибо всем родителям, которые своим трудом помогли в ремонте школы и также тем родителям, которые внесли свой вклад в подготовку школы к учебному году. И, конечно же, спасибо техническому персоналу и учителям за большую проделанную работу. Доброго пути всем, кто войдёт сегодня в гостеприимно распахнутые двери нашей гимназии! В добрый путь!

В завершении праздничного мероприятия родители первоклассников дружно исполнили для ребят напутственную песню, чем заслужили громкие овации всех присутствующих. После торжественной линейки учащиеся разошлись по классам. День знаний, на котором прозвучало много тёплых приветственных слов в адрес учащихся и учителей, успешно завершился. Даже погода в этот день была благосклонна и порадовала всех собравшихся солнечными лучами.

Пожелаем учащимся и учителям хорошего рабочего настроя, непременного взаимопонимания и душевного тепла. Пусть школьные годы для всех ребят станут действительно самыми радостными и самыми незабываемыми.