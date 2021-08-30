Встреча с жителями в Левобережье

Встретились с жителями ул. Хлебозаводской, 26, 28, и ул. Макаренко, 33, 35, чтобы обсудить вопросы благоустройства территории, которая находится вне кадастра домов. Здесь уже несколько десятилетий стоят старые сараи, некоторые из них давно заброшены. Участок сильно захламлен и запущен, годами на нем складировался мусор. Дренажная канава осыпалась и заросла, по этой причине регулярно происходят подтопления.

Очень волнует людей судьба сараев, поскольку в домах нет подвальных помещений, где можно хранить велосипеды и коляски, складировать вещи, делать припасы на зиму. Ввиду отсутствия разрешающих документов – объекты, которые оказались на муниципальной земле, считаются незаконными строениями и подлежат сносу в течение трех месяцев, если до этого времени не будут должным образом оформлены.

Городская администрация старается действовать в интересах жителей, нет цели загонять бульдозеры и всё сносить под гребенку. С каждым владельцем сараев будет решаться вопрос в индивидуальном порядке, чтобы найти законный способ сохранить постройки.

Жильцы Хлебозаводской, 26, выразили беспокойство по поводу подтопления их дома, который находится в низине. Представители администрации сообщили, что муниципальным учреждением Дубны «Служба заказчика» проведены геодезические работы, готовится проект и рассчитывается смета, чтобы организовать дренажную систему.

Сотрудники администрации и депутаты предложили жителям провести очередной субботник, многие откликнулись и сразу приступили к уборке территории и вырубке кустарника. Собранный мусор и порубочные остатки будут в дальнейшем вывезены специалистами МАУ «Городские парки».