Употребление свинины при сахарном диабете

Основой лечения сахарного диабета является правильное диетическое питание. Необходим и постоянный контроль за уровнем сахара в крови до 4 раз в день.

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Состав свинины

Гликемический индекс свинины – 0 единиц. В составе данного мяса есть такие компоненты:

витамины различных групп;

медь;

калий;

кальций;

фтор;

фосфор и прочие ценные микроэлементы.

При сахарном диабете можно добавлять в свое меню свинину, ведь в ней нет углеводов. Значит, уровень сахара в крови не будет резко увеличиваться.

Лучше запекать, тушить свинину, готовить из нее жаркое, котлетки на пару, варить ребра. Рецептов очень много, но вот от жареного мяса нужно категорически отказаться. Оно спровоцирует повышение сахара в крови.

Гарнир, который вы готовите к свинине, не должен быть насыщенным углеводами. Запрещено подавать на стол мясо, дополняя его картофелем или макаронами. Овощной салатик станет лучшим решением для ужина.

Можно ли есть свинину при сахарном диабете?

Такое мясо может присутствовать в рационе пациентов с диабетом. Но нужно быть осторожнее, если у вас есть избыточный вес, поскольку продукт калорийный. За один прием пищи можно съесть только 100 граммов такого мяса. Выбирайте нежирные кусочки, которые не спровоцируют проблемы со здоровьем.

Запрещено есть свинину с макаронами, рисом и кашами. Такие комбинации провоцируют поступление в организм чрезмерного количества углеводов и жиров. В результате вес человека будет быстро увеличиваться. Откажитесь от подобных ужинов, чтобы не столкнуться с приступом гипергликемии.

Польза и вред свинины для организма

Если добавить мясо в свой рацион при сахарном диабете, можно получить такую пользу:

иммунитет укрепляется;

состояние мышц улучшается;

можно справиться со стрессовыми ситуациями;

исключаются депрессивные расстройства;

налаживается функционирование внутренних систем органов.

Вред свинины проявляется только в том случае, если есть ее в неограниченных количествах. Это становится причиной ожирения и прочих проблем со здоровьем. Но если соблюдать рекомендуемые дозировки, то вы получите исключительно пользу.