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Учебные учреждения Дубны полностью готовы к 1 сентября

вторник, 31 августа 2021 | 12:12    
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На торжественные линейки в День знаний выйдут 6925 учащихся, среди них 788 первоклассников.

Занятия будут проводиться в очной форме, учителя могут вести уроки без масок, но термометрия при входе и другие санитарные меры профилактики остаются в силе. С 1 сентября все наши школы переходят на модульную систему триместров: пять недель учебы, неделя отдыха. Что касается питания, то в муниципальных школах оно будет организовано со 2 сентября.

Большим событием для наукограда станет открытие физико-математического лицея имени академика В.Г. Кадышевского, первыми его учениками станут 210 ребят.

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