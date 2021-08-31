Учебные учреждения Дубны полностью готовы к 1 сентября

Занятия будут проводиться в очной форме, учителя могут вести уроки без масок, но термометрия при входе и другие санитарные меры профилактики остаются в силе. С 1 сентября все наши школы переходят на модульную систему триместров: пять недель учебы, неделя отдыха. Что касается питания, то в муниципальных школах оно будет организовано со 2 сентября.

Большим событием для наукограда станет открытие физико-математического лицея имени академика В.Г. Кадышевского, первыми его учениками станут 210 ребят.