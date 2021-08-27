«ТЕНЗОР» на форуме «Армия‑2021»

В рамках научно-деловой программы 26 августа главный конструктор приборного завода Денис Грубский выступил с докладом об актуальных вопросах разработки автоматизированных систем управления.

Продукция этого профиля серийно выпускается на предприятии в наукограде Дубна более 20 лет, таким образом «ТЕНЗОР» далеко не новичок на рынке АСУ ТП (автоматизированных систем управления технологическим процессом).

Все оборудование: от изготовления печатных плат на линиях поверхностного монтажа до окончательной сборки шкафов и стоек – производится собственными силами на промышленных площадках приборного завода. Поставляется и успешно эксплуатируется на всех без исключения российских АЭС и некоторых зарубежных атомных станциях, что говорит о высочайшем качестве и надежности комплексов подобного класса.

Как подчеркнул Денис Анатольевич, с позиции кибербезопасности современный программно-аппаратный комплекс АСУ ТП должен строиться на российских микроконтроллерах и аппаратных модулях, на отечественном программном обеспечении, программно-аппаратных комплексах криптозащиты и шифрования, брандмауэрах и антивирусах.

Важным по значимости вызовом докладчик также назвал зарубежную элементную базу.

Сроки поставки комплектующих из-за границы в период пандемии коронавируса увеличились вдвое, а если присовокупить санкции, то мы рискуем вообще остаться без электронной компонентной базы, – подчеркнул он и добавил, что ПАО «ТЕНЗОР» обладает всеми возможностями для выпуска законченных изделий на базе любой, в том числе отечественной ЭКБ.

Главный конструктор также представил текущую разработку, предназначенную для контроля и управления системами охраны периметра, видеонаблюдения, вентиляции и отопления, пожарной сигнализации и противопожарной автоматики, электроснабжения и т.д.

Программно-технический комплекс систем контроля и управления жизнеобеспечением и защитой объектов, коротко ПТК СКУ ЖЗО, функционирует на основе отечественных базовых защищенных компьютерных технологий, обеспечивает высокую оперативность управления программно-техническими средствами и объектами автоматизации, надёжен и прост в техническом обслуживании.

Рынок искусственного интеллекта развивается стремительно, и недалеко то время, когда каждый модуль АСУ ТП будет иметь на борту электронный мозг, который сможет самостоятельно анализировать данные и принимать решения без участия человека, – отметил Денис Грубский.

Главный конструктор ПАО «ТЕНЗОР» награжден дипломом за лучший доклад внаучно-деловой программе Международного военно-технического форума «Армия-2021».