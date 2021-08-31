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Сотрудники ОИЯИ прочли лекции в рамках фестиваля «GEEK PICNIC»

вторник, 31 августа 2021 | 12:47    
Профессия
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В рамках фестиваля "GEEK PICNIC", посвященном науке и технологиям, сотрудники ОИЯИ прочли небольшие обзорные лекции.

«Об аллергии, долголетии и SNP» (Анастасия Русакович, ЛЯП ОИЯИ)

Исследования генетической информации, новые подходы к диагностике и лечению различных заболеваний. Были рассмотрены две разработанные в ОИЯИ системы: о склонности к развитию аллергических заболеваний, основанной на полиморфизме гена FCER1A, и о долголетии человека, основанной на полиморфизме гена FOXO3A. https://youtu.be/54hXVdjv82o

«Влияние радиации на организм в Космосе и на Земле» (Юрий Северюхин, ЛРБ ОИЯИ)

Было рассказано об основных принципах радиобиологии, об источниках радиации на Земле и в космосе, а также об опасности радиации, лучевой болезни и радиационных синдромах, о применении радиации в медицине и радиационной безопасности орбитальных и дальних космических полетов. https://youtu.be/80XuHb0C904

«Черные дыры и голографическая дуальность» (Анастасия Голубцова, ЛТФ ОИЯИ)

Слушатели познакомились с одними из самых загадочных объектов во Вселенной, черными дырами, и узнали об их связи с голографическим принципом. Голографическая дуальность интересна тем, что позволяет узнать о квантовой сильно связанной системе через классическую гравитацию, но в пространстве-времени большей размерности. Формулировка этого принципа вдохновлена исследованием черных дыр. Метод голографической дуальности нашел применение в описании явлений физики высоких энергий, например, было предсказано нижнее граничное значение вязкости кварк-глюонной плазмы, получаемой на экспериментах LHC и RHIC. Кроме того, значительный прогресс был сделан в 2019 году в разрешении информационного парадокса о потере информации в черных дырах. https://youtu.be/k6OCEp4cNV0

Тэги: 
ОИЯИ
наука
фестиваль
Источник:
Пресс-центр ОИЯИ
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
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