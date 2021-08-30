Сотрудница ОИЯИ провела лекцию в рамках мероприятия Geek Picnik

Одним из лекторов фестиваля стала сотрудница Сектора молекулярной генетики клетки Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Анастасия Русакович. Ее коллегами по лекторию в этот день были Полина Кривых, Виталий Егоров, Владимир Сурдин и другие известные научные популяризаторы.

Geek Picnic в этом году прошел в новом формате: на борту прогулочного теплохода на Москве-реке. До этого все десять лет фестиваль проводился на лучших площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и даже Иерусалима. В рекордном по посещаемости 2016 году в Питере его гостями стали 29 тысяч человек, а в Москве ― 27 тысяч. В 2020 году фестиваль провели в онлайн-формате. И вот ― возвращение в офлайн.

Группа научных коммуникаций ЛЯП расспросила Анастасию Русакович, как прошло мероприятие и о чем она рассказала своим слушателям.

"В фестивале Geek Picnic я приняла участие в первый раз. Поэтому не могу сравнить его с фестивалями прошлых лет. Посетители говорили, что формат на прогулочных корабликах был выбран в связи с ковидными ограничениями. Желающих участвовать было очень много и кораблик с трудом их вместил. Всего было четыре рейса по полтора часа, фестиваль продолжался с 12:30 до позднего вечера".

Помимо лектория, в программе фестиваля были заявлены питчинги (защиты) проектов от технопарков со всей России, презентации технологических разработок ведущих вузов страны, косплей, VR- и AR-реальность, выставка работающих ретроконсолей и тестирование новейших компьютерных игр, шоу-программы роботов и прочие умные развлечения. Вторую палубу занимал танцпол.

“Это был мой первый опыт выступления с научно-популярной лекцией, и сразу на большом фестивале. Поскольку публика была незнакомой, их уровень подготовки неизвестен, а тайминг ограничен всего 20 минутами для раскрытия достаточно научной темы, условия для первого опыта можно назвать не самыми простыми. Но по отзывам, люди остались довольны, слушали с интересом и после лекции задали вопросы, что не может не радовать”.

Темой лекции Анастасии Русакович стали исследования Сектора молекулярной генетики ЛЯП ОИЯИ в области исследований ДНК на предрасположенность к аллергиям и долголетию, в результате которых был получен патент на тест-систему для быстрого ответа о наличии или отсутствии у человека нужного гена. Опыт участия в большом научно-популяризаторском мероприятии стал вдохновляющим для Анастасии. Ей было бы интересно продолжить его и провести полноценную научно-популярную лекцию о генетических исследованиях, проводимых в Секторе молекулярной генетики клетки ЛЯП ОИЯИ.

Благодарим Анастасию Русакович за рассказ и желаем успехов в научной работе и просветительской деятельности! Фото GEEK PICNIC 2021