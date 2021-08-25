Съемочная группа сериала "Нереалити" ищет автобус ПАЗ-672

Съемочная группа сериала «Нереалити» внезапно оказалась без реквизита на ближайшие сцены. Обещанный автобус, такой как на фото, вовремя не предоставили - партнер подвел.

Напомним, что с начала лета в Кимрах, Дубне и Запрудне снимается десятисерийный сериал «Нереалити» - совместный проект интернет-видеосервисов Premier (Газпром-медиа холдинг) и Kion (МТС Медиа), а также телеканала ТВ-3. Обещано, что зрители смогут его увидеть в следующем году.

По сюжету 10-серийной комедийной драмы, звезда реалити-шоу, которая десять лет прожила "в телевизоре", вернулась домой, в провинцию. Здесь она встретила непонимание и озлобленность. А все из-за того, что земляки наблюдали за жизнью Риты (так зовут героиню) с экранов ТВ. На реалити-шоу девушка создала себе имидж стервозной интриганки. Эти же качества помогли Рите вытерпеть нападки старых знакомых и вернуть семью.

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