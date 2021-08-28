Ретиналамин в лечебной практике при заболевании сетчатки глаз

Фармакологические характеристики

Обладающий стойким терапевтическим действием, нормализуя внутриглазное давление. Улучшает трофику хрусталика, а также обменные процессы и кровообращение в глазном яблоке. Вещества, входящие в состав продукта, способствуют улучшению метаболических процессов хрусталика, предотвращают отложение остатков белка в его тканях, положительно влияют на кровообращение в периорбитальной области. В данный препарат входят фракции комплекса водорастворимых полипептидов. Стимулирует ускорение заживления сетчатки глаза, восстанавливает чувствительность сетчатки к свету. Стимулирует репарацию тканей. Купить Ретиналамин можно по недорогой цене в аптеках города или заказать в интернет-аптеке без наценок и переплат.

Показания к применению

Ретиналамин назначаю при заболеваниях глаз таких как: близорукость различной степени, миопатия, дистрофия сетчатки глаза, глаукома, диабетическая ретинопатия, заболевания зрительных каналов, и другие офтальмологические заболевания. Дозировку назначает врач в зависимости от степени заболевания. Обычно это одна инъекция от 5 до 10 мл в сутки, длительность лечения от 7 до 10 дней. При необходимости, курс лечения повторяют через 4-6 месяцев. Лечение назначается в зависимости от возраста больного.

Катаракта — заболевание, борьба с которым чаще всего заканчивается хирургическим вмешательством на искусственный хрусталик. Но в самом начале заболевания против него очень эффективен Ретиналамин, который улучшает снабжение клеток кислородом и активируют в них обменные процессы. Ретиналамин купить в Украине, возможно, по недорогой цене. Препарат растворяют в воде для инъекций в 2-х мл, новокаине или р-р натрия хлорид 0.9 процентный, (манипуляции проводит только медицинский работник).

Противопоказания к назначению препарата

Индивидуальная непереносимость (редко), весь период беременности, а так же период лактации. Хранить в сухом, недоступном для детей месте при комнатной температуре. Не превышайте температуру хранения выше 25 C. В аптеках имеется сертификат на данный вид лекарства.