Региональная социальная доплата к пенсии

Законом Московской области от 29 сентября 2020 года №183/2020-ОЗ в Московской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», на 2021 год установлена величина прожиточного минимума пенсионера в размере 10648 рублей.

Порядок и условия назначения и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии установлены постановлением Правительства Московской области от 19 января 2012 г. № 69/54 «Об утверждении порядка назначения и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии»(далее Порядок).

Региональная доплата к пенсии назначается территориальными структурными подразделениями Министерства социального развития Московской области по месту обращения заявителя независимо от места его жительства (пребывания) на территории Московской области.

Региональная доплата к пенсии назначается и выплачивается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней с соответствующим заявлением и со всеми необходимыми документами.

Региональная доплата к пенсии заявителям, получающим пенсию по инвалидности, устанавливается на период установления инвалидности. В период прохождения переосвидетельствования региональная доплата к пенсии не выплачивается, если в указанный период выплата пенсии была приостановлена.

При обращении заявителя за продлением выплаты региональной доплаты к пенсии в течение месяца после установления инвалидности выплата региональной доплаты к пенсии возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором выплата региональной доплаты к пенсии была прекращена. В случае обращения в иной срок выплата региональной доплаты к пенсии назначается с месяца, следующего за месяцем обращения за ней.

При достижении лицом, являющимся получателем пенсии по случаю потери кормильца, возраста 18 лет выплата региональной доплаты к пенсии прекращается и назначается в случае, если они обучаются по очной форме обучения по основным образовательным программам.

При представлении справки учебного заведения о зачислении в учебное заведение в течение месяца после начала учебного года, установленного в учебном заведении, выплата региональной доплаты к пенсии назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором выплата региональной доплаты к пенсии была прекращена. В случае представления справки учебного заведения о зачислении в иной срок выплата региональной доплаты к пенсии назначается с месяца, следующего за месяцем обращения за ней.

Справка учебного заведения о продолжении обучения представляется ежегодно в течение месяца после начала учебного года, установленного в учебном заведении. В случае непредставления справки учебного заведения о продолжении обучения в указанный срок выплата региональной доплаты к пенсии прекращается и назначается с месяца, следующего за месяцем обращения и представления справки учебного заведения.

Решение о прекращении выплаты ранее назначенной региональной доплаты к пенсии принимается руководителем территориального подразделения Министерства или уполномоченным им должностным лицом:

при утрате заявителем права на получение пенсии, назначенной в соответствии с законодательством Российской Федерации; в случае, когда общая сумма материального обеспечения заявителя превышает величину прожиточного минимума пенсионера, установленную в Московской области в целях установления социальной доплаты к пенсии; в случае выполнения заявителем работы и (или) иной деятельности, в период которой заявитель подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"; при окончании у заявителя срока действия регистрации по месту пребывания в Московской области; в случае снятия заявителя с регистрационного учета по месту жительства в Московской области; при выезде заявителя для проживания за пределы Российской Федерации; в случае смерти заявителя; по заявлению заявителя об отказе от получения региональной социальной доплаты к пенсии.

Заявитель, получающий региональную доплату к пенсии, обязан в 10-дневный срок извещать территориальное подразделение Министерства или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту назначения региональной доплаты к пенсии о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ее выплаты.

Заявитель региональной доплаты к пенсии несет ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых им для назначения региональной доплаты к пенсии, и несвоевременность предоставления сведений о прекращении выплаты региональной доплаты к пенсии.

При прекращении выплаты региональной доплаты к пенсии сумма переплаты подлежит возврату заявителем региональной доплаты к пенсии в добровольном порядке либо взыскивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.