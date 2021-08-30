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Профилактический рейд «Мотоскутерист» прошел в Дубне

понедельник, 30 августа 2021 | 15:29    
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В рамках оперативно профилактического мероприятия «Мотоскутерист», а так же в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта сотрудники Госавтоиспекции совместно с мотовзводом 2 батальона ДПС, комиссией по делам несовершеннолетних, сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних провели профилактический рейд.

В ходе рейда проверено более 40 единиц мототехники и выявлено 3 нарушения Правил дорожного движения водителями мотоциклов. Самым распространенным нарушением ПДД явилось управление мотоциклом водителем, не имеющим права управления транспортным средством и немеющими мотошлемов.

Госавтоинспекция напоминает, для управления мопедами так же необходимо иметь водительское удостоверение, категории М. За управление мопедами без водительского удостоверения предусмотрен штраф в размере до 15 тысяч рублей. За передачу мототранспорта несовершеннолетним, не имеющим водительского удостоверения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, во избежание аварийной ситуации необходимо не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию, своевременно включать сигналы при перестроении, чтобы ваши действия были понятны всем участникам дорожного движения, а также в обязательном порядке использовать мотошлемы.

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