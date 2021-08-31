Продвижение бизнеса в Интернете

На сегодняшний день ни для кого не секрет, что для того, чтоб продать какой-либо товар или услугу вовсе не надо, чтоб этот товар был качественный, эксклюзивный или дешевый. Зачастую достаточно, чтоб этот товар был просто хорошо разрекламирован. По сути, в рыночной экономике качественная реклама является залогом успеха любого бизнеса.

Возможно именно поэтому рынок рекламы составляет несколько триллионов долларов, а рынок Интернет рекламы - около 1 триллиона. И это те деньги, которые реально посчитать, так как зачастую реклама разных продуктов одной и той же компании осуществляется бесплатно или по-бартеру. Например, Google рекламирует YouTube в своём поиске уделяя ему несколько строк на первой странице поисковой выдачи. А операционная система для смартфонов Google Android рекламирует все сервисы Google, так как они там установлены и используются по-умолчанию.

Для менее крупных производителей товаров ситуация существенно отличается, Вы не можете показать свой товар или сервис всему Интернет сообществу, а чтоб привлекать посетителей, а заодно и потенциальных клиентов, например, на свой сайт, необходимо, чтоб человек сначала увидел этот сайт . Например, с помощью баннеров, или с помощью контекстной рекламы, или с помощью спама на форумах и в комментариях блогов.

Но самым дешевым способом привлечь людей на Ваш информационный ресурс является продвижение этого ресурса в поисковых системах.

Этот способ настолько популярен и эффективен, что за годы существования развился в целую индустрию, в которой только в России крутятся миллиарды, если не десятки миллиарды долларов. И естественно, мимо такого скопления денег не может пройти ни один бизнесмен. А, пожалуй, самым простым способом отобрать у людей деньги, помимо обмана, является индустрия прямых продаж. Именно поэтому за последние 5 лет в Интернете появилось более сотни компаний, предлагающих своим клиентам автоматическое продвижение их онлайн-бизнеса. Наиболее популярными из них, на данный момент, являются Senexa и Torexo.

Вот только у подобных компаний ни разу не получалось обеспечить своим клиентам заявленные позиции. Основная проблема в том, что массовое автоматическое продвижение слишком неповоротливое и не поспевает за изменениями Интернета.

Так Senexa не сумев совладать с постоянными изменениями алгоритмов поисковых систем пошла по другому пути и создала внутреннюю сеть рекламы. То есть, те люди, которые пользуются ее услугами, должны ежедневно просматривать сайты других клиентов Senexa. И от случая к случаю что-либо покупать.

Поэтому при желании продвигать свои онлайн бизнес надо сотрудничать только с теми фирмами, которые уже зарекомендовали себя в данной деятельности.