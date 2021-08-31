+18,9°
Влажность: 89%
Давление: 744,8 мм

Продвижение бизнеса в Интернете

вторник, 31 августа 2021 | 17:43    
Профессия
    
Ни для кого не секрет, что для того, чтоб продать какой-либо товар или услугу вовсе не надо, чтоб этот товар был качественный, эксклюзивный или дешевый. Зачастую достаточно, чтоб этот товар был просто хорошо разрекламирован.

На сегодняшний день ни для кого не секрет, что для того, чтоб продать какой-либо товар или услугу вовсе не надо, чтоб этот товар был качественный, эксклюзивный или дешевый. Зачастую достаточно, чтоб этот товар был просто хорошо разрекламирован. По сути, в рыночной экономике качественная реклама является залогом успеха любого бизнеса.

Возможно именно поэтому рынок рекламы составляет несколько триллионов долларов, а рынок Интернет рекламы - около 1 триллиона. И это те деньги, которые реально посчитать, так как зачастую реклама разных продуктов одной и той же компании осуществляется бесплатно или по-бартеру. Например, Google рекламирует YouTube в своём поиске уделяя ему несколько строк на первой странице поисковой выдачи. А операционная система для смартфонов Google Android рекламирует все сервисы Google, так как они там установлены и используются по-умолчанию.

Для менее крупных производителей товаров ситуация существенно отличается, Вы не можете показать свой товар или сервис всему Интернет сообществу, а чтоб привлекать посетителей, а заодно и потенциальных клиентов, например, на свой сайт, необходимо, чтоб человек сначала увидел этот сайт. Например, с помощью баннеров, или с помощью контекстной рекламы, или с помощью спама на форумах и в комментариях блогов.

Но самым дешевым способом привлечь людей на Ваш информационный ресурс является продвижение этого ресурса в поисковых системах.

Этот способ настолько популярен и эффективен, что за годы существования развился в целую индустрию, в которой только в России крутятся миллиарды, если не десятки миллиарды долларов. И естественно, мимо такого скопления денег не может пройти ни один бизнесмен. А, пожалуй, самым простым способом отобрать у людей деньги, помимо обмана, является индустрия прямых продаж. Именно поэтому за последние 5 лет в Интернете появилось более сотни компаний, предлагающих своим клиентам автоматическое продвижение их онлайн-бизнеса. Наиболее популярными из них, на данный момент, являются Senexa и Torexo.

Вот только у подобных компаний ни разу не получалось обеспечить своим клиентам заявленные позиции. Основная проблема в том, что массовое автоматическое продвижение слишком неповоротливое и не поспевает за изменениями Интернета.

Так Senexa не сумев совладать с постоянными изменениями алгоритмов поисковых систем пошла по другому пути и создала внутреннюю сеть рекламы. То есть, те люди, которые пользуются ее услугами, должны ежедневно просматривать сайты других клиентов Senexa. И от случая к случаю что-либо покупать.

Поэтому при желании продвигать свои онлайн бизнес надо сотрудничать только с теми фирмами, которые уже зарекомендовали себя в данной деятельности.

Тэги: 
бизнесу
онлайн сервис
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
Читать Дубна.Ru в
28.08.2021 | 22:47   
Дом
    40
Ретиналамин в лечебной практике при заболевании сетчатки глаз
Ретиналамин-лекарственный препарат для применения в офтальмологии. Единственный ретинопротектор, восстанавливающий...
здоровье
28.08.2021 | 19:38   
Дом
    17
7 важных преимуществ игры в теннис
Теннисный спорт - отличный выбор для вашего здоровья, ведь он тренирует множество систем органов и группы мышц.
спорт | здоровье | теннис
Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области
30.08.2021 | 11:17   
Новости
    160
ДТП 30 августа на автодороге Конаково-Дубна
На 8 километре автодороги М-10 Конаково - Иваньково (Большая Волга, паромная переправа через Канал) сбили пешехода.
ДТП | Конаково